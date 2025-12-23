蔡麗青攜海產行 宴請低收戶

議員蔡麗青攜手王木生活海產行，啟動「安南尚青公益列車」首場寒冬送暖活動，宴請低收入戶吃耶誕大餐。 （蔡麗青提供）

記者林雪娟∕台南報導

年終將屆，議員蔡麗青攜手王木生活海產行，啟動「安南尚青公益列車」首場寒冬送暖活動，宴請低收入戶吃耶誕大餐，二十四日晚間也將至北門路舉辦耶誕夜街友關懷活動，讓弱勢戶感受社會溫暖。

王木生海產行每年耶誕節都舉辦寒冬送暖弱勢圍爐餐會，宴請弱勢家庭吃耶誕大餐，並發放愛心物資。王木生表示，與蔡麗青合辦寒冬送暖活動邁入第四年，活動已然成為每年新年前的重要傳統，弱勢家庭臉上的笑容，就是持續做公益最大動力，感謝各個善心單位與志工夥伴支持，大家出錢出力，才能讓愛心深入社區的每一個角落。

蔡麗青指出，寒冬送暖不僅是一場圍爐餐會，更是一份陪伴與關懷，希望在歲末年終之際，讓弱勢家庭知道自己並不孤單，並為社會注入更多正能量。王木生出身貧苦，事業有成後，舉辦公益活動，不遺餘力，今年多達兩百人參與。

另，耶誕夜蔡麗青也將為街友送暖，歡迎各界捐贈物資和禦寒衣服，街友人數約百人，有意捐贈民眾請洽二五七五七四０。