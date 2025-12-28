蔡麗青、李啟維攜社團企業送暖

議員蔡麗青結合各團體舉辦送暖街友活動。(蔡麗青提供）

記者林雪娟∕台南報導

歲末送暖，議員蔡麗青每年結合各團體，舉辦送暖街友活動，今年更吸引近三十個單位加入；議員李啟維攜手熱心企業和個人，捐贈物資和現金給瑞復益智中心。

蔡麗青表示，關懷街友活動，參與團體一年比一年增加，尤其今年冷天不斷，送暖團體卻逐年增加，讓人身暖心暖，更讓人開心的是，可以看見街友人數逐年下降，而各單位的物資擺滿現場，除便當餐盒、熱湯乾糧，更有寢具行送的毛毯、毛帽、圍巾、襪子、暖暖包等禦寒衣物，在寒冷夜晚，提供街友最實質物資，議員蔡筱薇、社會局也到場，公私協力，傳達社會正能量。

廣告 廣告

社會局指出，台南創設全台首處「街友生活自立支援服務中心」，期許透過公私部門資源整合，帶給散居各角落的街友更多的溫暖與支持，未來也將持續強化街友相關福利政策，透過跨局處合作，提供生活協助、就業輔導與安置資源，協助街友逐步回歸正軌，改善生活品質。

議員李啟維攜手熱心企業和個人，捐贈物資和現金給瑞復益智中心。（李啟維提供）

議員李啟維則攜手善心人士和熱心企業，捐贈六百多公斤米麵及兩萬五千元物資給瑞復益智中心，在歲末送愛不停歇。瑞復為服務發展遲緩嬰幼兒及心智障礙或多重障礙人士的日間照顧機構，目前約照顧兩百多名學員，並提供社區式、教育、訓練、復健等服務，至今五十一年，希望身心障礙朋友，能夠融入社會，參與社區生活。