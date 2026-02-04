蔡黃汝斷捨離捐原味衣義賣「延續生活中的溫度」 所得全助弱勢圍爐

蔡黃汝捐出自己實際穿過、也常使用的衣物。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸號召旗下藝人李玉璽、許孟哲、蔡黃汝以及江宏傑為支持伊甸基金會「愛・圍爐」服務，共同捐出私服與配件，2月7日將在新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣，義賣所得將全數捐予伊甸基金會。炎亞綸與李玉璽當天下午1點也會親自現身義賣現場，與粉絲近距離互動，號召更多人一同支持公益。

炎亞綸號召旗下藝人李玉璽、許孟哲、蔡黃汝以及江宏傑為支持伊甸基金會「愛・圍爐」服務，共同捐出私服與配件。（圖／晴空鳥提供）

談及發起初衷，炎亞綸表示，許多為表演或節目準備的服裝其實只穿過一、兩次，與其閒置，不如轉化為公益資源，讓衣物找到新的價值，並將收入化為實際的公益力量。而此次義賣的每一件物品，都承載著藝人們不同階段的生活記憶。

廣告 廣告

李玉璽分享，能在過年前透過義賣整理衣物、實踐斷捨離，也像是為新的一年做準備；江宏傑則捐出平時訓練或比賽時穿著的服裝，形容那是自己運動員生涯中的戰服，希望能把努力與祝福一同傳遞出去。許孟哲也表示，這類型的義賣活動很有意義，除了將收入捐給基金會，幫助更多需要幫助的人，也讓衣櫃裡較少穿到的衣服能被實際運用，

蔡黃汝說自己捐出的多是實際穿過、也常使用的衣物，希望這些衣物能被新的主人好好珍惜、延續生活中的溫度。炎亞綸也認為，透過義賣讓物品找到新的去向，是一種雙贏的選擇，讓公益與環保真正落實在日常行動中。

談到過年的意義，炎亞綸認為，過年的核心價值在於慎終追遠，因為有祖先、有過去，才有現在與未來，每一次團聚都值得被珍惜，也因此更希望把這份陪伴與溫暖延伸給更多需要的人。李玉璽分享，每年過年幾乎都回爸媽家，大年初一大掃除、貼春聯是不可或缺的儀式，而今年身為新婚後的第一個農曆年，多了一個共同經營的家，也多了太太的原生家庭，讓團聚顯得更加熱鬧溫暖。許孟哲則笑說，這幾年過年多半是親戚北上團聚，每年一定會準備刮刮樂與小遊戲，成為親友間最期待的時刻。蔡黃汝最期待爸爸親自下廚準備整桌年菜，對她而言，整理房間、清理心情，也象徵重新歸零、迎接新的開始。江宏傑則表示，除夕夜一定要和家人圍坐圓桌吃團圓飯，今年也會帶著孩子到廟裡走走，為家人祈福。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

被獎金羞辱？尾牙獎金入帳84元 他崩潰怒問：這是在趕人嗎

大S雕像手腕線圈藏愛！摯愛離世一週年 具俊曄獨自刺下「第四條線圈」

韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停