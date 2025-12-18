蔡黃汝錄影爆意外！「被坦克車撞」傷勢照曝光

蔡黃汝錄影爆意外。（圖／翻攝自蔡黃汝Instagram）





「豆花妹」蔡黃汝自PTT表特板爆紅出道，2021年加入《飢餓遊戲》主持團隊，因為在節目衝經常暴衝玩遊戲而被封為「比特花」，但她昨（17）日曝光一張腿部受傷照片，透露在錄影時發生意外事件，自我調侃說像是「一代武打巨星」洪金寶一樣躲避外力攻擊。

蔡黃汝腳上全是瘀青。（圖／翻攝自蔡黃汝Instagram）

蔡黃汝腳上全是瘀青。（圖／翻攝自蔡黃汝Instagram）

蔡黃汝昨日疑似在錄製《飢餓遊戲》時發生意外，她在Instagram限時動態公開一張大腿照片，整隻腿全是大面積瘀青、傷得不輕：「錄個影好好的，被坦克車撞，假使有車關可能也因此解掉了！」自嘲傷勢之餘，回想起閃避過程她笑說：「好好笑，當自己洪金寶慢動作護身。」

廣告 廣告

峮峮請辭《飢餓遊戲》主持棒。（圖／翻攝自《飢餓遊戲》Instagram）

峮峮請辭《飢餓遊戲》主持棒。（圖／翻攝自《飢餓遊戲》Instagram）

中信兄弟啦啦隊成員「峮峮」吳函峮日前請辭《飢餓遊戲》主持棒，節目官方社群平台也曬出「畢業照」證實消息：「今天是峮峮的『畢業典禮』，畢業快樂，含著淚水祝福妳，希望你飛的更高更遠，也要記得常常回來看看我們喔！」合照中峮峮、蔡黃汝看起來相當不捨，眼眶都泛紅了。



【更多東森娛樂報導】

●爆賣假佛牌斂財上億！賓賓哥首發聲：清白不怕被看見

●台女星遭潛規則暗示！拒「進房品酒」遭嗆 怒揭對方超硬背景

●遭批跟大S孩子搶汪小菲家產！馬筱梅秀「7個月孕肚」正面反擊

