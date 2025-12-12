蔡黑皮百部影片介紹交通建設 獲金路獎特殊貢獻獎

（中央社記者黃巧雯台北12日電）從愛搭車、看窗外風景的小男孩，到在YouTube成立頻道，蔡黑皮（蔡覲安）6年來以淺顯易懂的方式介紹重大交通建設，累積百部影片、逾20萬訂閱，今天獲頒金路獎特殊貢獻獎。

交通部鐵道局舉辦第26屆金路獎頒獎典禮，今年全台共54個機關單位及個人脫穎而出，獲得各類金路獎項的肯定。

交通部長陳世凱致詞時表示，從金路獎評選獎項，就能看出國家交通建設規劃與發展，必須集結合眾人心力、多面向的專業與多元思維，才能建設出優質的交通工程。

值得一提的是，特殊貢獻獎由YouTuber蔡黑皮（蔡覲安）獲得，他目前就讀世新大學廣電系大四。

蔡黑皮表示，今年是他在YouTube成立頻道的第12年，回憶起小時候從一個很愛搭車、搭捷運的小男孩，喜歡看著窗外風景、想像著世界，也會在捷運站內好奇「這個車站到底有多大？然後這條路線會通到哪裡？」

也因為這份好奇心，蔡黑皮長大後想要進一步尋找答案，並在6年前開始將這類交通知識作為拍片主題，至今已累積約100部交通相關影片。

蔡黑皮透露，沒想到一路走來，除了成為逾20萬訂閱的YouTuber，還能站在金路獎頒獎典禮上。他提到，從小的願望之一，就是想要成為能夠帶領大家看這個世界的知識型啟蒙者，沒想到在20幾歲時實現願望。

蔡黑皮藉由自身經驗，鼓勵民眾勇於嘗試。他強調：「因為你永遠都不知道跨出第一步之後，你會遇到哪些人，會看到哪些精彩的風景。」（編輯：管中維）1141212