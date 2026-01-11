蔡、柯翹腳大秀電子腳鐐！律師看傻眼噴一句

▲柯文哲、蔡正元高調合影，兩人翹著二郎腿、秀出電子腳鐐。（圖／翻攝自蔡正元臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨前立委蔡正元因「三中案」遭判業務侵占罪成立，確定入獄3年6個月，近期卻在社群平台再度引發爭議。蔡正元昨（10）日晚間曬出一張與前民眾黨主席柯文哲的合照，畫面中兩人翹著二郎腿，高調地顯露腳踝上的物品，他更以「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」形容這場會面，讓律師林智群看傻眼，狠酸：「犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？」

蔡正元在臉書發文表示，柯文哲昨日下午邀請他參加「土城十講」第九講錄影，兩個人都帶著電子腳鐐談《台灣島史記》，柯文哲自稱花了1個月在台北看守所讀完這套書，上中下三冊全讀完，而蔡正元則指出，自己花了10年寫這套書，但花了1個月在台北看守所校對完這套書。

該文一出，引來不少嘲諷，律師林智群在臉書PO出蔡正元的貼文截圖，酸嗆：「這年頭已經笑貧不笑娼了嗎？」並點名北一女老師區桂芝，看到這個會說什麼廉恥嗎？他更質疑畫面中這兩人，因犯罪戴上電子腳鐐，竟還如此引以為傲？

網友也紛紛留言調侃「藍白社會亂源」、「好噁心的台灣政客，是非道德廉恥低落到這般水準」、「終於知道什麼是寡廉鮮恥」、「無恥當有趣」、「同是天涯貪污人，ㄧ起進土城」、「帶電子腳鐐還那麼高調，真是丟臉」、「應該設計個電子脚鐐互相靠近時會發出電擊什麼的功能XD」。

