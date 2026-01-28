蔡、賴選誰？李珮瑄街訪超訝異1事 郭正亮爆挺綠運將一番話

總統賴清德執政後，接連面臨多重政治壓力。中天主持人李珮瑄透露，日前她前往宜蘭街訪民眾，詢問蔡英文、賴清德你選誰？大家聽到前總統蔡英文的時候，出現一個奇妙的幸福微笑，稱較喜歡蔡英文，她很訝異，居然有民眾覺得蔡英文做得不錯。前立委郭正亮表示，一位挺綠的運將問他，「你現在怎麼對民進黨離怎麼遠？」郭正亮回「哪有總統做成賴清德那樣」，結果司機說，「這樣我就了解了」。

主持人李珮瑄今(28日)在中天《綠也掀桌》節目中透露，她日前街訪時詢問宜蘭民眾，蔡英文、賴清德你選誰？大家聽到蔡英文的時候，出現一個奇妙的幸福微笑，稱較喜歡蔡英文 、蔡英文在國際上比較走得開。她進一步追問，蔡英文有哪裡不一樣？他們就說，女生較溫柔，手段也比較柔軟。

廣告 廣告

郭正亮覺得，賴清德就是被大罷免打壞的。蔡英文再怎麼魯莽，也不會去搞大罷免。不要講她的政績，她的政績問題也一堆，綠電的政商勾結就是從她開始的。李珮瑄表示，她很訝異，居然有民眾覺得蔡英文做得不錯。

郭正亮指出，重點是大罷免，因為大罷免讓人家覺得，賴清德這個人一點包容心都沒有。蔡英文不會做到這個程度，而且大罷免搞了那麼久，大概半年多，然後726到823，還繼續搞，所以大罷免等於給了賴清德一次機會，對後面那幾席立委喊停，還不要，然後還說謊，說這不是他做的。大罷免對賴清德最傷。

郭正亮更透露，他那一天坐計程車，載他的是一位挺綠的司機，蠻綠的，司機問他，「你現在怎麼對民進黨離怎麼遠？」郭正亮回說「哪有總統做成賴清德那樣」，結果司機回他一句，「這樣我就了解了」。

【看原文連結】