蔣上海行內幕／雙城論壇上海盼表態「友中」 蔣市府掀停辦激辯

雙城論壇27、28日登場，台北市長蔣萬安（右）將與上海市長龔正（左）會面。

2025台北上海雙城論壇27、28日將在上海登場，今年由台北市長蔣萬安率團出席，但因應台北捷運無差別攻擊事件，蔣決定坐鎮市府，將上海行程壓縮至5小時，僅參加主論壇。此次雙城論壇一波多折，原規劃9月底展開，本刊掌握，除了因行政院各部會嚴審MOU內容，導致期程推遲，蔣團隊甚至一度爭論是否取消；再者，上海方另盼蔣此行循過去雙城慣例發表友中言論，雙方反覆溝通協商，也成為延期原因之一。至於是否與國台辦官員會晤，蔣市府並未預設立場。

廣告 廣告

「相關行程細節還在做最後確認，當然希望這次市政交流行程、參訪，能夠一切順利。」面對雙城論壇2天詳細行程遭自家國民黨議員曝光，台北市長蔣萬安19日上午公開受訪時特別強調，上海行是城市交流，對於其他細節不置可否，態度維持一貫神祕、低調。

邁入第16屆的雙城論壇，籌辦過程還是歷經波折，原訂9月下旬舉行，北市府還提前通知媒體報名，未料，預定與上海簽署的MOU，在中央部會審核階段卡關，像是勞動部對職訓MOU提出大幅修正，迫使北市須重新與上海方溝通，因期程上趕不及而延期。

除了關鍵的MOU等事務性與技術性審查作業，仍需要更周延的準備，本刊調查，雙城論壇推遲舉辦另有2大主因，包括北市府對於相關時間、流程等細部的行程安排，因MOU未定，始終無法拍板；以及蔣萬安針對兩岸關係的論述內容，考量兩岸局勢複雜多變，無法定奪，市府順勢以時間換取空間，緩辦論壇。

北市職訓MOU送審時遭中央部會大修，設防引進中籍勞工。（翻攝傑青團臉書）

一名資深台北市議員舉例，像是前台北市長柯文哲在2015雙城論壇提出「一五新觀點」，主張秉持兩岸一家親精神，以及互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作四大原則進行兩岸互動；前總統馬英九登陸時屢屢提及炎黃子孫等用語，「上海方當然期待蔣說出能增進兩岸關係、甚至幾近促統的關鍵字或政治表態。」然而，蔣還未出發，議會質詢就已被綠營輪番砲轟，動輒得咎的情況下，市府審慎評估政治後座力，與上海方來回拉扯、溝通協商，最後導致論壇延期舉行。

本刊掌握，市府內部對於是否續辦雙城論壇，一直分裂成兩派意見，交流派主張雙城論壇是目前兩岸唯一僅存的官方交流，且自郝市府以來已連續舉辦15年，不宜說斷就斷，更何況蔣未來政治路若想更上一層樓，兩岸議題是無法迴避的課題；務實派則認為，蔣是要爭取大位的人，既然這次中央祭出技術性卡關，責任就由中央來扛，蔣順勢下車，可避免被貼上親中標籤，對日後選舉未必是壞事。

兩派意見數度爭執，最終由交流派勝出，蔣萬安也堅持定調雙城論壇聚焦城市交流，拚促進雙方理解、累積互信，但仍以市民利益與北市長遠發展為最優先考量。不僅如此，蔣更把握議會答詢機會，重申「反對台獨、堅定捍衛中華民國」「我所認知的九二共識，就是符合中華民國《憲法》的九二共識」等立場，在出發雙城論壇前先劃紅線、站穩兩岸論述，提前拆彈。

更多鏡週刊報導

蔣上海行內幕1／中方壓寶藍明日之星 蔣萬安見國台辦官員時機點曝光

蔣上海行內幕2／為北捷案縮短上海行5小時快閃 蔣萬安旋風重現有得等