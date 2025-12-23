蔣上海行內幕1／中方壓寶藍明日之星 蔣萬安見國台辦官員時機點曝光

過往雙城論壇皆簽署3至4項MOU，今年則預計簽署2項。

上海方雖吞忍「閹割版」MOU，卻也修飾勞動部審核通過的部分文字。本刊掌握，微調的文字內容，並不會影響職訓MOU大方向或實際運作，但就是要藉此舉動，展現不對民進黨政府「照單全收」的立場，連帶凸顯對蔣萬安的重視。

職訓MOU內容遭勞動部大幅修改，北市府曾做最壞打算—倘若上海方認為簽此MOU沒有太大意義，就單簽水治理MOU，以讓雙城論壇順利舉辦為最優先考量。熟悉兩岸事務人士分析，若只簽水治理MOU，上海方反而承受較大壓力，畢竟當初說好簽2項MOU，變成只簽1項，上海方恐難向北京交代，因此吞下「閹割版」職訓MOU。

廣告 廣告

雙城論壇從2010年起在台北、上海2地輪流舉辦，今年邁入第16屆。

藍營內部觀察，即使MOU被砍、北市府參訪時間選在非上班時間的週六日，上海方仍然安排接待，願意配合加班加點，一來顯示陸方不想中斷這個兩岸僅存的官方交流，二來看好蔣萬安是國民黨的明日之星，押寶他未來的政治發展。

北市府盼借鏡上海整治蘇州河經驗，推動淡水河岸改造。（翻攝李四川臉書）

至於外界關注蔣萬安是否會見國台辦官員，一位不具名的藍營議員認為，會見中共官員容易被政治解讀，且要承擔相當後座力，推斷蔣第二任沒有連任包袱，才是會見國台辦的最適時機，現階段蔣應帶回實質交流成果，才能堵住綠營質疑的悠悠之口，先為明年連任打好根基。

更多鏡週刊報導

蔣上海行內幕／雙城論壇上海盼表態「友中」 蔣市府掀停辦激辯

蔣上海行內幕2／為北捷案縮短上海行5小時快閃 蔣萬安旋風重現有得等