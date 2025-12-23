蔣上海行內幕2／為北捷案縮短上海行5小時快閃 蔣萬安旋風重現有得等

蔣萬安2年前登陸，曾以「恰如江河行舟」形容兩岸關係，此次論述也備受關注。

不只出席論壇，根據議員揭露，蔣萬安原規劃夜訪徐匯濱江區、南京路步行街等著名景區，原有望重現2013掀起的「蔣萬安旋風」，不過因北市爆發隨機殺人案，市府重新盤整行程，並於23日午間拍板，蔣盡可能坐鎮台北安定民心，把2天1夜行程縮短至5小時，參加28日主論壇後即返台。

本刊掌握，19日北捷案發生後，蔣團隊即重新盤整上海行程，市府團隊討論過程，並沒有不去的選項，並持續與上海方溝通，蔣盼坐鎮台北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因此縮短個人出訪行程。

這次台北上海雙城論壇，將於27、28日登場，依例輪到上海主辦，論壇主題訂為「科技改變生活」，雙方以AI與城市發展為主軸進行演講，並將簽署水治理、職能培訓2項MOU。

蔣萬安2023年首次參加雙城論壇，吸引上海市民圍觀搶拍照，展現高人氣。

本刊掌握，選定這2項MOU，與北市府後續施政有關。水治理方面，副市長李四川去年3月率觀傳局、都發局、工務局、水利工程處等單位，赴上海考察蘇州河水道治理及河岸建設，工程出身的李認為借鏡上海經驗，有助淡水河岸空間環境改善計畫，因此建議簽署水治理MOU。

有關職能培訓，北市教育局為厚植專業技術人才實力，去年成立技職教育科，將引進產業最新技術列為重要政策目標之一。市府同樣透過考察發現，上海職訓管道完整，尤其在技術力與器具部分接軌國際，有最新軟硬體設備，把相關人才送去實際操作器具，有助於提升技能，因此將職能培訓列為另一項MOU項目。

「根本和引進對岸勞工一點關係都沒有，是中央自行『腦補』擴大解釋，認為引進中國籍勞工來台灣受訓，就會在台就業。」市府人士無奈向本刊表示。

