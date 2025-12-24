蔣不容檢討北車警網漏洞？川曝：監控人力僅兩名！

論壇中心／邱暐琪報導

台北市日前發生隨機殺人案後，外界質疑台北車站的警網藏漏洞，不只捷警有人力問題、無法與一般警員橫向聯繫，甚至連站內的監視器，有無法回溯的問題產生。對於這些質疑，台北市長蔣萬安要外界「不要上帝視角」。對此，民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中直言，蔣萬安的心態非常不可取，更點出北車聯合防災中心人力不足的問題。

王義川指出，台北車站內聯合防災中心的日常人力規劃，僅兩名台鐵人員，不只北捷、高鐵、桃捷沒有安排人力，甚至沒有任何一個警察駐點。王義川直言，所有台北車站的各個機關，包含高鐵、台鐵、北捷、桃捷，以及五大地下街（台北地下街、站前地下街、中山地下街、微風廣場、K區地下街），這數百個監視錄影畫面全部都要接進來，全靠六個人輪值，一班兩個人，三班制的24小時監控。

王義川表示，不只台北車站，南港站、板橋站、台中站及新左營站，這五站都是三鐵共構，樓上大多是商辦百貨公司，這些系統無法細分為市政府警察局、捷運警察隊還是鐵路警察，警政署應負起責任，把這些東西盡速整合。

原文出處：張文案掀北車警網漏洞？聯合防災中心人力嚴重不足？王義川：應盡速整合！

