蔣中正後第一人！鄭麗文兼任國民黨革實院長 林濁水酸：太天方夜譚了

林濁水指出，上一位國民黨主席兼任革實院長的是前總統蔣中正，酸鄭麗文「太天方夜譚了」。（圖／資料照）

國民黨主席鄭麗文上任後，今（12日）首度主持中常會，通過一級主管人事案，鄭麗文同時宣布革命實踐研究院院長人事，將由她本人兼任，親自對黨員授課。對此，前立委林濁水開酸，上一位國民黨主席兼任革實院長的是前總統蔣中正，這之後終於又出了唯一兼領黨中心思想和戰略指導訓練大權的主席。他酸，「太天方夜譚了！現在的國民黨只適合知識破碎、思想拼湊混亂、淺薄幼稚、沒有中心思想的獅王領導並嚴格訓練。」

林濁水表示，鄭麗文志比天高地宣布，她將親自兼任革命實踐研究院長，未來將親自授課，盼大家理解國民黨中心思想，如何與時俱進，和現實環境充分結合，成為國民黨代表的價值和思想最重要的傳播者，得到更多人認同。

林濁水說，上一位國民黨主席兼任革實院長的是蔣中正，這之後終於又出了唯一兼領黨中心思想和戰略指導訓練大權的主席。他酸，「是學識思想太深入又太淵博，足比肩毛、孫、蔣的不世出天才巳經出現嗎？太天方夜譚了！現在的國民黨只適合知識破碎、思想拼湊混亂、淺薄幼稚、沒有中心思想的獅王領導並嚴格訓練。」

