蔣中正日記解禁驚見「色慾自白」！自爆嫖妓染病 網笑瘋：D槽外流

《蔣中正日記》著作財產權於2026年1月1日正式屆滿，內容全面開放線上瀏覽。這批珍貴史料因詳實記錄了蔣介石對性慾與道德的掙扎，意外在社群平台Dcard引發熱議。網友驚見日記中充斥自爆嫖妓染病、房事細節及自我懺悔的內容，戲稱這是「百年前的D槽外流」，更調侃蔣介石為「性慾強又悶騷的天蠍男」。

隨著版權保護期結束，公眾得以一窺這位歷史強人的內心世界。然而，相較於嚴肅的軍政決策，近日網友更聚焦於日記中展現的「人性」一面。一名網友在Dcard發文指出，蔣介石在日記中毫無保留地記錄了自己在禁慾與慾望間的痛苦拉鋸，其大膽直白的文字與教科書中端正嚴謹的形象形成強烈反差，被網友形容為真實度破表的「誠實豆沙包」。

根據曝光內容，蔣介石頻繁使用「見色心淫」、「狂態復萌」等詞彙，直白記錄自己目睹異性時生理與心理的衝動。他曾在日記中寫道「下午，購書，逐色」以及「外出散步，色念復起」，顯示其試圖透過文化活動或運動壓抑慾望，卻往往徒勞無功，甚至在晚間就寢時仍感嘆「淫慾難制」，對自己的「極醜態」感到羞愧。

關於涉足風月場所的紀錄更是引發關注。蔣介石曾在前往香港前豪邁自許「能否經受考驗，就看今天」，但隨後記載卻顯示他未能抵擋誘惑，仍舊發生性交易。他甚至對性工作者的服務態度頗有微詞，抱怨對方「熱情冷態，隨金錢為轉移」，認為這種交易味濃厚的關係味同嚼蠟。

更甚者，日記中記載其因尋花問柳染上淋病，並需暫時戒除與妻子陳潔如的房事以養病；對照陳潔如回憶錄，此段往事導致女方遭傳染而終身不孕。此外，蔣介石對夫妻閨房之樂亦有詳細描繪，日記中提及「與潔如纏擾」後的晨間作息，但也坦承偶有「力不從心」的時刻。當房事表現不盡理想時，他便在日記中寫下「英雄氣短，自古皆然」自我寬慰。

這批充滿人性掙扎與赤裸慾望的文字，與其過往教科書中端正的民族救星形象形成巨大反差。雖然內容看似露骨，但實則反映了人性的真實面貌。網友對此反應熱烈，這批充斥著「自我羞辱」與赤裸慾望的獨白，在社群網路上引發跨世代的熱烈討論。

網友紛紛留言調侃，認為這簡直是現代版的「公開處刑」，幽默表示「蔣公若地下有知，一定後悔沒把日記燒了」、「這故事告訴我們千萬別寫日記」，並戲稱「這就像現代男人的D槽被公開一樣，蔣要是知道死後日記會被人公佈，死前一定會下令銷毀」。

