蔣中正日記驚見「色慾」詳細記錄！自爆1事網笑：D槽外流

隨著《蔣中正日記》著作財產權於2026年1月1日正式屆滿，國史館近日宣布全面開放線上閱覽與下載，這批塵封多年的文獻終於向大眾公開。原本被視為重要歷史史料的日記內容，卻意外在社群平台掀起另一波熱議，原因並非軍政決策或國家大事，而是日記中大量關於個人慾望、自我懺悔與私生活的直白書寫，讓不少網友戲稱這是「百年前的D槽外流」，更調侃蔣介石為「性慾強又悶騷的天蠍男」。





《蔣中正日記》在2026年1月1日起開放免費線上閱覽及下載。（圖／博客來網站）

有網友在Dcard分享閱讀心得指出，相較於教科書中嚴肅的領袖形象形成強烈反差，日記裡的蔣中正展現出極為人性的一面，字裡行間反覆出現對情慾的自責、羞愧與壓抑，甚至毫不避諱記錄自己「見色心動」後的心理波動。像是「見色心淫」、「色念復起」、「淫慾難制」等字句，清楚呈現他在道德規訓與生理慾望之間來回拉扯的內心狀態，真實程度讓不少網友形容「這不就是妥妥的情緒日記」。

蔣中正在日記中也寫下風月場所的記錄。（圖／國史館）

其中，蔣中正對風月場所的記錄也引發關注。他曾在日記中寫下前往香港前的自我提醒，「能否經受考驗，就看今天」，但隨後仍誠實記下未能抵擋誘惑，甚至對性交易中工作者的服務態度不滿，抱怨對方「熱情冷態，隨金錢為轉移」。這種既沉溺又自責的矛盾心理，在日記中反覆出現。





《蔣中正日記》曝光他私密內心世界，坦承染病停房事，連房事挫折也寫下自省，引發外界震撼討論。（圖／翻攝自誠品官網）

令人震驚的是，日記中蔣中正坦率記錄自己罹患性病的過程，提到因染病而需暫停夫妻房事，後續對照前妻陳潔如的回憶錄，更揭露該事件導致女方遭傳染而終身不孕。此外，蔣中正對夫妻生活的日常描寫同樣細膩，甚至在房事表現不如預期時，以「英雄氣短，自古皆然」自我安慰。









蔣中正日記在網路上引起熱烈討論，有人直言「這根本公開處刑」。（圖／翻攝自《Dcard》）

這批日記公開後，在網路上迅速引發跨世代討論，不少人認為，雖然內容私密甚至令人錯愕，但實則反映了人性的真實面貌」。網友紛紛留言調侃「終於知道秦始皇為什麼要焚書坑儒了」、「這根本公開處刑」、「我們的老蔣應該想不到會在多年以後被曝光日記社死」、「戒得了嚴，但戒不掉妳 by蔣中正」、「這日記跟現代男人的D槽一樣」。





