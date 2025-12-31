《蔣中正日記》明起免費線上閱覽及下載

記者吳典叡／臺北報導

國史館今（31）日指出，該館典藏的《蔣中正日記》、《蔣經國日記》，自113年起，按季對外逐批公開；其中，《蔣中正日記》自115年1月1日起，免費線上閱覽及下載，《蔣經國日記》影像圖檔因著作權尚在保護期間，仍須到國史館臺北閱覽室閱覽抄錄。

國史館表示，因應《蔣中正日記》著作財產權於115年1月1日屆滿，秉持開放、透明與專業原則，並讓館藏史料能在教育、研究等領域產生更大公共效益，自115年1月1日起，完成整編數位化《蔣中正日記》影像圖檔，可於國史館檔案史料文物查詢系統免費線上閱覽及下載。

國史館說，《蔣中正日記》、《蔣經國日記》自113年起，按季對外逐批公開。今日所開放的兩蔣日記第8批資料計有6個年度，7卷3563件、4849個數位檔，開放範圍分別為《蔣中正日記》1946-1948年原本4卷2052件，以及《蔣經國日記》1952-1954年原本3卷1511件。溯自2024年3月開始提供應用起，目前累計已開放48個年度。

《蔣中正日記》自115年1月1日起，免費線上閱覽及下載。（取自國史館官網）

《蔣經國日記》影像圖檔因著作權尚在保護期間，仍須到國史館臺北閱覽室閱覽抄錄。（取自國史館官網）