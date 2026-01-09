《蔣中正日記》自爆早洩、性病 北市府回應了

國史館去年出版《蔣中正日記(1937-1947)》，元旦起開放線上閱覽、下載。(記者叢昌瑾攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕《蔣中正日記》元旦起開放線上閱覽、下載，私密內容攤在陽光下。有網友感嘆，日記內容充斥和道德、自律與性慾相關的獨白，引發熱議。對此，蔣家後代、台北市長蔣萬安未對外發表意見，北市府發言人李政軒則說，與市政何干？

《蔣中正日記》日記開放各界下載、線上閱覽，有網友在網路論壇Dcard以標題「蔣中正的日記也太色了吧」發文說，蔣介石的日記簡直像「誠實豆沙包」，紀錄了他在禁慾與性慾間的痛苦拉鋸。日記中甚至直言散步、買書時都會動了淫念，甚至在房事表現不佳時，以「英雄氣短，自古皆然」等文字自我安慰，蔣中正也在日記自爆嫖妓染上淋病，導致當時妻子不孕的黑歷史，讓網友笑稱，「這根本是百年前的D槽外流事件」。

