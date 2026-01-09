《蔣中正日記》詳載早洩、染性病！情欲自白曝光 台大歷史系生解密為他喊冤掀熱議

《蔣中正日記》著作權2026年1月1日屆滿，相關內容全面開放民眾線上下載與瀏覽。（翻攝自總統府、Dcard）

《蔣中正日記》著作權2026年1月1日屆滿，相關內容全面開放民眾線上下載與瀏覽，珍貴史料裡也藏著蔣中正痛苦掙扎禁欲的真心話，如今隨著史料公開，蔣中正連他染性病的內幕全被攤在陽光下，隨即在網路上掀起討論，就有網友直呼，「難怪秦始皇要焚書坑儒」。

國史館全面公開《蔣中正日記》後，掀起大票網友關注，就有一名網友在Dcard論壇上，以標題大呼「蔣中正的日記也太色了吧」，表示蔣介石的日記簡直像「誠實豆沙包」，完全不遮掩地寫自己掙扎於慾望與禁欲。

《蔣中正日記》解密大公開

該日記中包含「色念復起」「極醜態矣」的自省，甚至連逛街和買書都可能動邪念；每當房事失利，也會安慰自己「英雄氣短，自古皆然」；以及「其能乎，請試之！」雖然曾經發誓不再玩女人，但在欲望面前，制約與誓約根本不堪一擊，另外，最引發網友關注的是，蔣中正坦承自己曾因嫖妓染上性病，導致前妻不孕。

文章一曝光，隨即掀起大票網友關注，「這就像現代男人的D槽被公開一樣，如果蔣知道日記會曝光，肯定會想辦法燒掉」「難怪秦始皇要焚書坑儒」「老蔣怎麼會想到多年後社會大公開」「公開處刑笑翻」「老蔣忘記刪D槽了」「這根本是百年前的D槽外流事件」。

台大歷史系學生回應掀討論

不過眾多留言中，有一名台灣大學歷史系學生，坦言原PO貼的日記截圖，與這篇文章講的內容不一樣，表示蔣介石嫖妓嫖到得梅毒是在青年時期，而原PO貼的截圖是二二八事件後，蔣介石在日記裡靠北陳儀（陳公俠），「相信我，這篇截圖的字跡算好辨識，你去找其他時期的日記，字體潦草到想衝去慈湖敲醒蔣介石，事後該同學也補充，「因為這篇文貼了我從未看過的文句，所以我回去翻蔣日記，果然都是偽造的」，表示青年蔣介石的確常常嫖妓，也常在日記坦白，「沒必要造假吧」。

有一名台灣大學歷史系學生做出不同回應。（翻攝自Dcard）

