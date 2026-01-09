蔣中正、毛福梅結婚數十年「僅3段紀錄」！哀怨內容曝光
政治中心／楊佩怡報導
國史館遵循資料開放原則，針對今（2026）年 1 月 1 日著作權屆滿的《蔣中正日記》，已將數位化史料完成上架，開放全民線上閱覽及下載使用。卻沒想到，蔣中正在日記中記載著大量關於個人慾望、自我懺悔與私生活內容，其中還包含他對原配毛福梅的不滿與怨氣。
《蔣中正日記》於今（2026）年1月1日著作權屆滿，現已開放民眾自由下載，（圖／博客來網站）
《蔣中正日記》的私慾內容在社群上引發熱議，不過就有網友發現蔣中正似乎對元配毛福梅充滿怨念。蔣中正一生共有4段婚姻，先後順序為元配毛福梅、姚冶誠 、陳潔如，最後是中華民國第一夫人宋美齡，然而有Threads網友發現，雙方於1901年結婚至1927年離婚，26年的婚姻中，竟只有3筆是關於毛福梅的紀錄。
蔣中正在日記中寫下對元配毛福梅的不滿與怨念。（圖／國史館）
日記中寫著，清光緒27年（1901年），蔣中正母親因年老多病，擔心他年幼無知、家產無人照料，於是在當年冬天替他迎娶毛福梅。蔣中正當時僅13歲，毛福梅為19歲，比蔣大6歲。蔣中正在文中寫下：「余家庭之逆境乃即由此而起，余母一生之憂患，亦因此而更劇，最後仍歸於離異⋯⋯」，他將家庭的不順與母親一生的憂患，歸咎在與毛福梅的婚姻關係，最終仍以離婚收場。
民國 8 年的紀錄更顯示，他對於家庭事務無法如願感到抑鬱煩悶。4月4日，他記錄蔣經國與毛福梅母子來到上海，但蔣中正的母親卻選擇去寺廟誦經、沒來見面；這讓蔣中正內心感到非常煩躁抑鬱，直接在日記寫下：家裡的事情「不能稍如我意，實為痛心」。4月8日他再次寫道，妻子毛福梅準備回老家，他心裡雖然覺得有些愧疚，卻也只能無奈地承認夫妻感情早已破裂，終究是「無可如何」。
蔣中正更在日記中寫下自己感染了性病，還傳染給第3任妻子陳潔如，導致對方終身不孕。（圖／翻攝自誠品官網）
此外，還有網友翻出蔣中正在日記中寫下的日常生活，甚至是私密房事也詳細記載，包括「十時睡，淫慾難制，又極醜態矣」、「晚間邪僻又起，幸未發現也」、「外出散步，色念復起，狂妄不息」、「早醒，與潔如纏擾，七時後起床辦公」等，字裡行間反覆出現對情慾的自責、羞愧與壓抑。蔣中正甚至在日記中透露自己罹患性病的過程，提到因染病而需暫停夫妻房事，後續對照前妻陳潔如的回憶錄，更揭露該事件導致女方遭傳染而終身不孕。
原文出處：《蔣中正日記》情慾內容免費看！狂哀怨元配毛福梅「26年僅3段紀錄」全曝光
更多民視新聞報導
怒嗆習近平抓不了賴清德！「中共國師」遭爆被帶走
是否擔心被列台獨清單？梁文傑「偷笑3秒」回這句
2026「綠白合」有譜？媒體人分析關鍵原因
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 63
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 7
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 9
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系正妹 狀態堪稱:逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 小時前 ・ 7
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 36
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 5 小時前 ・ 7
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
又是「萊爾」？盧秀燕轟：選前說孩子國家養 選後變地方養
表態跟進免費營養午餐政策的台中市長盧秀燕，談到行政院長卓榮泰喊窮，沒辦法幫地方負擔時，不禁想起賴清德總統常說孩子國家養，但現在從十幾個縣市宣布營養午餐免費來看，卻變成地方政府在養，呼籲中央提撥補助預算，一方面達成孩子國家養的政見，也能以齊一標準照顧全國孩子。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 67
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 159
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 29
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 74
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 3
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 454
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4