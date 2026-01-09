蔣中正、毛福梅結婚數十年「僅3段紀錄」！哀怨內容曝光

政治中心／楊佩怡報導

國史館遵循資料開放原則，針對今（2026）年 1 月 1 日著作權屆滿的《蔣中正日記》，已將數位化史料完成上架，開放全民線上閱覽及下載使用。卻沒想到，蔣中正在日記中記載著大量關於個人慾望、自我懺悔與私生活內容，其中還包含他對原配毛福梅的不滿與怨氣。





《蔣中正日記》情慾內容免費看！狂哀怨元配毛福梅「26年僅3段紀錄」全曝光

《蔣中正日記》於今（2026）年1月1日著作權屆滿，現已開放民眾自由下載，（圖／博客來網站）

《蔣中正日記》的私慾內容在社群上引發熱議，不過就有網友發現蔣中正似乎對元配毛福梅充滿怨念。蔣中正一生共有4段婚姻，先後順序為元配毛福梅、姚冶誠 、陳潔如，最後是中華民國第一夫人宋美齡，然而有Threads網友發現，雙方於1901年結婚至1927年離婚，26年的婚姻中，竟只有3筆是關於毛福梅的紀錄。

蔣中正在日記中寫下對元配毛福梅的不滿與怨念。（圖／國史館）

日記中寫著，清光緒27年（1901年），蔣中正母親因年老多病，擔心他年幼無知、家產無人照料，於是在當年冬天替他迎娶毛福梅。蔣中正當時僅13歲，毛福梅為19歲，比蔣大6歲。蔣中正在文中寫下：「余家庭之逆境乃即由此而起，余母一生之憂患，亦因此而更劇，最後仍歸於離異⋯⋯」，他將家庭的不順與母親一生的憂患，歸咎在與毛福梅的婚姻關係，最終仍以離婚收場。

民國 8 年的紀錄更顯示，他對於家庭事務無法如願感到抑鬱煩悶。4月4日，他記錄蔣經國與毛福梅母子來到上海，但蔣中正的母親卻選擇去寺廟誦經、沒來見面；這讓蔣中正內心感到非常煩躁抑鬱，直接在日記寫下：家裡的事情「不能稍如我意，實為痛心」。4月8日他再次寫道，妻子毛福梅準備回老家，他心裡雖然覺得有些愧疚，卻也只能無奈地承認夫妻感情早已破裂，終究是「無可如何」。

蔣中正更在日記中寫下自己感染了性病，還傳染給第3任妻子陳潔如，導致對方終身不孕。（圖／翻攝自誠品官網）

此外，還有網友翻出蔣中正在日記中寫下的日常生活，甚至是私密房事也詳細記載，包括「十時睡，淫慾難制，又極醜態矣」、「晚間邪僻又起，幸未發現也」、「外出散步，色念復起，狂妄不息」、「早醒，與潔如纏擾，七時後起床辦公」等，字裡行間反覆出現對情慾的自責、羞愧與壓抑。蔣中正甚至在日記中透露自己罹患性病的過程，提到因染病而需暫停夫妻房事，後續對照前妻陳潔如的回憶錄，更揭露該事件導致女方遭傳染而終身不孕。

