蔣今馬熊讚春聯 想送黃仁勳

台北市長蔣萬安十五日公布北市府馬年春聯「今馬熊讚」，二十一日開放領取。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

台北市長蔣萬安十五日公布市府馬年春聯「今馬熊讚」，二十一日開放領取。他說，此次春聯由他手寫，祝福市民每個當下都是非常讚的時光，馬上幸福、馬上順利、馬上平安。另，對於是否會特別準備春聯贈送輝達執行長黃仁勳，蔣萬安表示如果有機會，他會非常樂意送上祝福。

蔣萬安在出席丙午迎新春聯揮毫大會前接受媒體採訪，解釋「今馬熊讚」的寓意，希望市民每天都能充滿驚喜與精彩，並祝願大家幸福、順利與平安。

同時蔣萬安在臉書中提到，台北市政府為今年馬年特別設計了「今馬熊讚」春聯，靈感來自市府吉祥物「熊讚」，結合台語諧音製作而成。整幅春聯由他手寫並印製，寄望所有市民能在新的一年裡時時刻刻感受到愉悅和祝福。

媒體追問，是否會留一份給輝達執行長黃仁勳。蔣萬安說，若有機會，願意將春聯贈予輝達執行長黃仁勳以表祝福。