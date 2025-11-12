蔣介石撤退台灣時，因飛機超重丟掉的「破石頭」，竟成中國九大國寶之一
國際中心／唐家興報導
在歷史的驚濤中，一段幾乎被遺忘的往事，如今成為考古與文化界最戲劇性的傳說。1948年，蔣介石在敗退台灣的倉皇時刻，因飛機超重而命人丟棄幾塊看似毫無價值的「破石頭」，誰也沒料到，那些石頭竟是後來被列為「中國九大國寶之一」的陳倉石鼓。這場因誤判而誕生的歷史轉折，如今被視為文化命運的奇蹟。
陳倉石鼓的身世之謎：從戰國走出來的古老聲音
那些被丟棄的「石頭」，其實是中國最古老的石刻詩文：陳倉石鼓。它的歷史可追溯至戰國晚期，約秦惠文王之後的年代，共有十只石鼓，高約兩尺、重達一噸，由堅硬的花崗岩雕刻而成。
石鼓上的文字是以「大篆」刻寫的古文，記錄了秦統一前的狩獵與征戰場景，語意雖多已模糊，卻被視為篆書的起源與中國最早的石刻詩文，其歷史與書法價值無法估量。
牧羊人的發現：塵封千年的寶藏現世
相傳在西元627年，陝西寶雞陳倉山（今石鼓山）一名牧羊人意外發現這些石鼓，消息一出，舉國學者雲集。可惜，儘管各方專家嘗試解讀，卻無人能完全破解石鼓上的文字，這讓它更添神秘色彩。
唐代文豪韓愈更因石鼓寫下名詩《石鼓歌》，讚嘆其「辭卑義重如山岳」，讓石鼓的聲名不僅屬於考古領域，也成為文化精神的象徵。
蔣介石棄石事件：「不起眼的石塊」竟是國寶
1948年，國共內戰局勢急轉直下，蔣介石準備撤退台灣，命人將故宮珍藏分批空運。當第三批文物裝上飛機時，因超重問題，他下令將部分「不起眼的石塊」棄置。沒有人知道，那幾塊被遺棄的石頭，就是歷史上赫赫有名的陳倉石鼓。
陳倉石鼓最後哪兒去了？
新中國成立後，陳倉石鼓終於獲得妥善保護，現存於北京故宮博物院的「石鼓館」中，與《清明上河圖》、《越王勾踐劍》並列為中國九大國寶之一。
它不僅是歷史的實證，更象徵著中華文明綿延不斷的文化脈絡。從牧羊人的偶然發現，到蔣介石的一次錯判，再到後世對它的重新認識，陳倉石鼓的故事，像一部凝固於石上的史詩，提醒世人：真正的價值，從來不在外表，而在時間與信念的刻痕裡。
