蔣介石日記爆紅「每天都在想色色」網笑：百年D槽外流

《蔣中正日記》著作財產權於2026年1月1日正式屆滿，內容全面開放線上瀏覽。這批史料因詳實記錄蔣介石對性慾與道德的掙扎，在社群平台Dcard引發熱烈討論。

日記內容與其教科書中端正嚴謹的形象形成強烈反差。網友發現，蔣介石在日記中毫無保留記錄自己在禁慾與慾望間的痛苦拉鋸。他頻繁使用「見色心淫」、「狂態復萌」、「色念復起」、「極醜態矣」等詞彙，直白記錄目睹異性時的生理衝動。日記顯示他曾寫道「下午，購書，逐色」以及「外出散步，色念復起」，顯示其試圖透過文化活動或運動壓抑慾望，卻往往徒勞無功。

關於涉足風月場所的紀錄更引發關注。蔣介石曾在前往香港前豪邁自許「能否經受考驗，就看今天」，但隨後記載卻顯示他未能抵擋誘惑，仍舊發生性交易。他甚至對性工作者的服務態度頗有微詞，抱怨對方「熱情冷態，隨金錢為轉移」。

日記記載其因尋花問柳染上淋病，需暫時戒除與妻子陳潔如的房事以養病。對照陳潔如回憶錄，此段往事導致女方遭傳染而終身不孕。此外，蔣介石對夫妻閨房之樂亦有詳細描繪，日記提及「與潔如纏擾」後的晨間作息，但也坦承偶有「力不從心」的時刻。當房事表現不盡理想時，他便在日記寫下「英雄氣短，自古皆然」自我寬慰。

媒體人詹凌瑀在臉書發文調侃蔣介石每天「想色色」，根本是「被政治耽誤的老司機」，還說這日記就是一個天蠍座男人的「戒色失敗奮鬥史」。她戲謔小時候唱的《總統蔣公紀念歌》都該改詞了，因為看完日記發現「偉人每天在忙啥？原來是忙著想色色。」

網友對此反應熱烈，紛紛留言調侃。有人打趣「這就像現代男人的D槽被公開一樣，如果蔣知道日記會曝光，肯定會想辦法燒掉」、「公開處刑笑翻」、「老蔣怎麼會想到多年後社會大公開」、「這故事告訴我們：千萬別寫日記」。大家把蔣的日記當成現代人社群平台的爆料梗來玩，完全顛覆以往的偉人形象。

有網友給他封號「性慾強又悶騷的天蠍男」，還笑說「老蔣忘記刪D槽了」。原PO在論壇Dcard發文感嘆，蔣介石的日記簡直像「誠實豆沙包」，完全不遮掩地寫自己掙扎於慾望與禁慾。

這批充滿人性掙扎與赤裸慾望的文字，反映了人性的真實面貌。網友戲稱這簡直是現代版的「公開處刑」，並幽默表示「蔣公若地下有知，一定後悔沒把日記燒了」。隨著版權保護期結束，公眾得以一窺這位歷史強人的內心世界，蔣中正成了網路時代最爆笑的「D槽外流主角」。

