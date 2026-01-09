蔣介石日記自曝早洩等黑歷史、網笑喻「百年前D槽外流」 北市府回應了

即時中心／徐子為報導



《蔣中正日記》自今年元旦起開放線上閱覽、下載，網路上引發一股朝聖風潮。有網友感嘆，日記內容充滿情色性慾內容，引發熱議。不過，蔣家後代、台北市長蔣萬安至今未對外發表意見，對此，台北市府發言人李政軒則是打破沉默，反問「與市政何干」？





國史館日前指出，因應蔣中正日記著作財產權已屆滿，基於秉持開放、透明與專業原則，完成整編數位化「蔣中正日記」影像圖檔，已可於國史館檔案史料文物查詢系統免費線上閱覽及下載。



國史館表示，公開的第8批兩蔣日記數位檔，記錄蔣介石日記中的戰後台灣（1946-1948），例如二二八事件，蔣在日記中稱之為「台灣事變」或「台灣暴動」，蔣對行政長官陳儀的處理方式極為不滿，指責其「不事先預防又不實報，及至事態燎原乃始求援」，並下令「派海陸軍赴台增援兵力」。



在蔣的日記開放各界下載、線上閱覽後，有網友在網路社群平台Dcard發文感嘆「蔣中正的日記也太色了吧」，網友認為，其內容是「誠實豆沙包」，紀錄了蔣在禁慾與性慾間的拉鋸。日記中，蔣甚至稱散步、買書時都會動淫念，房事表現不佳時，也會以「英雄氣短，自古皆然」等文字自我安慰。



此外，蔣介石也在日記自曝嫖妓染上淋病，導致當時妻子不孕的黑歷史，讓網友笑喻「這根本是百年前的D槽外流事件」。





