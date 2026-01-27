蔣介石要掰掰了？改版新台幣「臺灣之美」開放民眾票選 央行說明了

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

現行新台幣的除伍佰圓、壹仟圓、貳千圓，壹百圓及貳百圓分別是孫中山和蔣介石；不過新台幣睽違24年將要改版，中央銀行今（27）日上午召開記者會說明並宣布，開放「臺灣之美」系列主題的12項面額票選，而央行發行局局長鄧延達也坦言，本次投票項目並沒有政治人物的項目。

央行今日召開記者會說明「臺灣之美」系列主題的12項面額票選活動內容，而12個選項則包含和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。

至於票選時間則為今（2026）年1月27日上午10時起至2月13日下午5時為止；記者也提問，是不是代表這次政治人物不會出現？鄧延達則說明，這次票選項目好像沒有政治項目。





