蔣再談國中小營養午餐免費！ 強調「投資下一代」是責任

台北市長蔣萬安稍早回應強調，這項政策是投資下一代、減輕家長負擔，絕非炫富，而是政府的責任。（圖／東森新聞）





針對台北市推動國中小營養午餐免費政策，引發縣市財政平權論戰。台南市長黃偉哲今（9日）日上午重砲抨擊，批此事是「台北炫富、南部痛苦」，更直指此舉如同政策買票。對此，台北市長蔣萬安稍早回應強調，這項政策是投資下一代、減輕家長負擔，絕非炫富，而是政府的責任。由於黃偉哲預計於下午三點半召開記者會，外界高度關注台南市府是否將有進一步的說法或政策調整。



台北市長蔣萬安日前宣布將推動北市國中小營養午餐免費，不僅造福全市十八萬名學童，更在政壇投下震撼彈，包括台中、高雄等藍綠白執政縣市紛紛表態跟進。然而，這波跟進潮也引發不同聲音，台南市長黃偉哲上午受訪時批評，台北市資金優渥，「除了用金子鋪路什麼都做了」，若不考慮財政落差全面推動免費午餐，恐造成南北相對剝奪感。

面對質疑，蔣萬安在出席里長座談會時表示，樂見其他縣市跟進這項福利。他指出，雖然台北市屬於高所得的都會區，但同時也是全國物價與生活成本最高的城市；推動這項政策是基於「平權」的概念，他不希望任何孩子因為家庭經濟狀況的差異，而在餐桌上感到不平等，希望能藉此盡一份心力，減輕父母的重擔。



對於被貼上「炫富」標籤，蔣萬安回應，他常說投資孩子就是投資台灣的未來，因此這不是炫富，而是身為首長的責任。

此外，針對營養午餐免費政策並非台北市首創，卻在蔣萬安宣布後引發「諸侯跟進」效應，市府核心人士分析，這反映了當前的政治氛圍，在中央紛擾不斷的情況下，社會大眾更期盼執政者能提出具體有感的政策。



隨著各縣市不分藍綠陸續響應，新北市政府則拋出議題，希望能獲得中央協助補助，以達成全國一致的標準。對此，蔣萬安也表達認同，認為中央與地方應是夥伴關係，地方政府的意見，中央應該要聽進去。這波由台北市點燃的福利政策話題，已讓掌握話語權的蔣萬安備受矚目，後續中央政府如何接招與回應，將是各界持續關注的焦點。

