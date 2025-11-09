蔣吳同場未同框 徐國勇：人選徵詢中

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農9日出席「電器盃節能公益路跑」活動，恰好台北市長蔣萬安（前中）也出席同場活動，但兩人並未同框。（徐佑昇攝）

民進黨祕書長徐國勇9日出席公益路跑活動，接受訪問時強調「目前有好幾位台北市長參選人選，選對會正一一徵詢。」隨後唯一登記民進黨明年北市長初選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農到場，兩人僅握手致意，氣氛略顯尷尬。台北市長蔣萬安稍後也參加同場活動，但未與吳同框；蔣面對選戰強調，距選舉還有很長時間，現在就是全力推動各項市政、全力以赴。

台北市電器商業同業公會昨早在美堤碼頭辦公益路跑，徐國勇抵達現場被問及北市長提名人選時表示，目前有好幾個人，選對會正一一徵詢。不久，因肩傷手臂包吊帶的吳怡農也到場，與眾人跳操暖身，雖與徐國勇、民進黨北市議員林亮君、簡舒培、何孟樺同台，但均僅握手致意，氣氛略顯尷尬。

廣告 廣告

何孟樺說，吳怡農到場時活動已在進行，眾人移動至鳴槍區，因大家都在舞台上，剛好輪到吳致詞，所以僅簡單寒暄，不便深談。

她強調，台北是首都，市長人選不只影響「小雞」選情，也會連動整個北部，相信經選對會探尋及考量後，會推出最強候選人；希望北市長人選要提早提名，上次選舉拖到5、6月實在太晚了。

林亮君指出，希望選對會在明年農曆年前定出人選，蔣萬安要連任確實對綠營會是滿大的挑戰，她認為候選人要有國際觀，不能矮化台灣，對市政建設要有藍圖，並充分了解基層需求。

面對明年市長選戰，蔣萬安強調，對他來講就是全力推動各項市政，只要是對台北市民福祉及北市整體長遠發展有利的事情，他一定全力以赴。

民進黨除吳怡農外，前祕書長林右昌日前在臉書談論輝達落腳台北市，被解讀劍指台北市長。