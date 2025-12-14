蔣唱「傷心酒店」被瘋傳 親揭妻教「宜蘭腔」

（圖／TVBS）

台北市長蔣萬安為明年2026年九合一大選連任鋪路，近期積極展現親民形象並嘗試擴大支持族群。他不僅親自與小朋友進行科學實驗，還在萬華青山宮遶境活動中開金嗓與藝人苗可麗對唱台語歌，手勾手唱得如癡如醉。蔣萬安在致詞時透露自己說台語帶有「宜蘭腔」，今日（14日）更坦承這是由身為宜蘭人的夫人所教導。這些舉動被解讀為有意拉攏淺綠族群，特別是在偏綠選區萬華區的表現，引起各界關注。

（圖／TVBS）

蔣萬安在萬華青山宮遶境活動中展現不同以往的一面，雖然台語說得有些卡卡，但仍獲得不少正面評價。他在活動中表示：「我太太是宜蘭人，這次我陪我太太回宜蘭，我現在講台語都宜蘭腔啦。」當被問及宜蘭腔是否由夫人教導時，蔣萬安毫不掩飾地回應：「當然啦，不然是誰。」這種親民互動方式被視為拉近與鄉親父老距離的策略。

對於蔣萬安的這些舉動，北市議員許淑華分析，蔣萬安作為目前藍營共主，也是未來有可能「登大位」的候選人，讓綠營支持者看到他，「雖然並不一定要支持他，但不討厭他就已經達到目的」。這顯示出蔣萬安可能正在嘗試透過文化共鳴來拓展他的支持基礎。

北市議員詹為元則認為，政治人物面對不同族群使用不同語言，不僅可以拉近距離，同時也是對該族群的尊重。蔣萬安在偏綠選區萬華區難得開啟台語聲道，被解讀為有明確的政治目的，試圖透過文化認同來拉近與泛綠選民的距離。

隨著2026年九合一大選逐漸逼近，蔣萬安的這些親民舉動和跨越族群的嘗試，顯示出他正積極為連任做準備，並尋求擴大支持基礎的策略。這種親民形象的營造和語言上的調整，成為他競選策略中值得關注的一環。

