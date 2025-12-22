蔣孝嚴出席廈門台商活動 蔣萬安低調這樣說

台北市長蔣萬安出席台北市道路交通安全會報，會前先接受媒體聯訪。(記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕中國傳出利用正舉行的廈門台商協會成立33週年活動，找國民黨立委前往，明為探訪台商、實則確保對台工作「沒意外」。在國民黨立委翁曉玲曝光的照片中，赫見台北市長蔣萬安父親、前立委蔣孝嚴也在現場；蔣萬安今(22)天被問到是否知情父親出席、要不要否認知情，一概以「謝謝」回應。

蔣萬安今天下午主持道路交通安全會報，會前受訪談及捷運台北車站、中山商圈的無差別攻擊，造成傷亡後，市府擬進行的大規模演練，將於26日在捷運市府站及市府轉運站進行，未來也會朝發送細胞簡訊來規劃，警察局及消防局已經在研擬相關內容。

在談完無差別攻擊的因應措施後，媒體追問是否知情父親蔣孝嚴前往廈門出席台商活動，蔣萬安未回應，不斷的說「謝謝」進入會議室。

