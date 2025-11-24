蔣市長領航大都更時代 都更八箭發威成果卓越

台北市長蔣萬安領航大都更時代，都更八箭發威成果卓越。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市都市發展局二十四日表示，持續高效推動社會住宅興建，成果斐然。在蔣市長任內三年，社會住宅累計已開工共一千四百九十七戶，完工共四千八百零五戶；一一五年預計開工二千四百五十六戶，完工一千九百七十五戶。其中指標性的西寧國宅改建案，已完成社宅綜合大樓初步規劃，預計一一五年搬遷及拆除大樓並於一二一年竣工，將可提供約一千戶社宅及多元社福設施。

為實質優化社宅居住品質及管理機制，一一四年度已有五處新社宅試辦冷氣以租代買方案，在管理機制方面，建置的「社會住宅統一登記平台系統」即將於一一四年十二月底上線，開放民眾隨時登記社宅，強化市民申請體驗，回應申請社宅統一登記平台需求，大幅加速民眾申請社宅作業。

為協助新婚、育兒家庭降低居住負擔，將都更分回、公益設施捐贈等取得的住宅資源納入「幸福住宅專案計畫」，鎖定新婚二年內或育有零至六歲子女的育兒家庭出租，一一四年已入住共一百五十六戶，一一五年預計可再釋出四十三戶。此外，針對社宅內的育兒家庭實施租金加碼補貼，自一一二年六月實施迄今，已幫助多達一千二百十四戶家庭，展現了蔣市長打造友善育兒環境的決心。

面對氣候變遷，都發局積極推動「體感降溫計畫」並進行多項法規改革。一一三年底公告「擬定『台北市開發基地體感降溫專案』細部計畫案」，並在一一四年五月發布施行「台北市建築物能源耗用管制辦法」，一一四年七月修訂「台北市新建建築物綠化實施規則」。同時，亦積極推動「遮陽傘計畫」，選定重要路口設置人工遮陽設施，打造都市「涼點」，以期達成體感降溫2℃目標。

市府將啟動「ＴＯＤ三點零計畫」，藉由檢討捷運場站周邊發展，並強化公益性，研議容積獎勵及基準容積調整機制，增加社宅多元取得方式，落實大眾運輸導向之發展理念。