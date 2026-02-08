蔣德綱快評/美中台關係巨變 「四個不變」應萬變？

文/蔣德綱

美中領導人川普和習近平通話，會後川普說這場對話「非常出色」！賴清德總統對「川習通話」回應說「美中台三邊關係維持四個不變」，的確，三方關係穩不穩、變不變很重要，但賴總統健忘了，美中台關係早被他親手毀了。

川普（左）；習近平（右）。（路透社）

去年313賴總統親自下達「賴17條」，將大陸定位為「境外敵對勢力」，這是美中台關係急轉直下的轉捩點。他毀了自1991年李登輝總統宣布終止「動員戡亂時期」，中華民國政府「放棄反攻大陸」的善意，也毀了1992年兩岸辜汪會談，及歷任總統陳水扁、馬英九、蔡英文陸續開放兩岸通郵、通商、通航、觀光的民間交流。直到現在，兩岸關係緊繃，全「不通」。

廣告 廣告

不要忘了，即使蔡英文總統任內也承認「1992年兩岸兩會會談的歷史事實」與「求同存異的共同認知」。但看看現在賴總統片面宣稱「賴17條」緊縮兩岸交流，指稱對岸是「境外敵對勢力」，兩岸關係已退回到34年前的「動員戡亂時期」，不是嗎？

賴清德總統也無法否認的是，現在民進黨政府「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策，根本是師法已故總統蔣經國1979年中美斷交後的做法。「不接觸、不談判、不妥協」雖然是蔣經國應對中美建交、大陸改革開放走向國際的對策，但1987年他陸續宣布解嚴、開放黨禁、報禁與大陸探親，執政華麗轉身，成為政壇美談。結果賴總統上任，又走回到將近半世紀前「三不政策」的老路，台海軍演變得兵凶戰危，不是嗎？

賴清德。（路透社）

再說與美國關係，賴總統目前還沒有機會透過邦交國訪問而過境美國本土，這又與歷屆總統獲得的禮遇相去甚遠，前任蔡英文總統宣稱「台美關係史上最好」言猶在耳，如今已成空響，連拜登政府常掛嘴邊的「美台關係堅若磐石」聲音也不再提了，更別提拜登總統任內5度表達出兵台灣的意願，川普早拋腦後，不是嗎？

事實上，賴總統連承接前任蔡英文的「維持現狀」都有困難，川普1.0，美國官員、參眾議員前仆後繼訪問台灣，拜登主政，眾議院議長裴洛西、參眾議員魚貫勤往台灣這邊跑，以禮相待台積電赴美投資設廠，拜登政府還編列66億美元補貼台積電晶圓廠，現在呢？賴政府即使加碼5000億美元（其中包含政府信保基金2500億美元）獻出台積電，再加碼1.25兆新台幣的國防特別預算，賴總統倒貼美國到這種地步，還怎麼好意思拿台美關係邀功？

賴清德總統無論騙說「美中台三邊關係有多少個不變」，都無法掩蓋「賴17條」親手毀掉歷屆總統建立起和平、友善的兩岸關係，也無法避免一心求取「川習會」的川普，為了讓美國再度偉大而不惜「交易台灣」的風險。世局多變，台灣怎麼可能不捲入美中博弈之中！當民主夥伴逐漸從川普身邊疏遠，站隊大陸習近平時，台灣何必死抱著川普大腿？更何況，連川普大腿移動的方向，不也是奔赴中國大陸而去嗎？

※以上言論不代表中天新聞網立場

延伸閱讀

《世紀血案》遭抵制！賈永婕點名林宅血案「當年的當權者」勿掩蓋真相

《世紀血案》爭議延燒 監察院曾出調查報告轟辦案6大違失

李千娜《世紀血案》失言惹議！宣布退出高雄櫻花季再喊對不起