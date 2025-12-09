蔣批打詐雙標 劉邀4大平台開會

內政部長劉世芳（前排右三）9日至基隆慶安宮宣導「台灣全民安全指引」手冊，呼籲民眾提升防災意識。（徐佑昇攝）

內政部以大陸社群平台「小紅書」不配合打詐為由禁用1年，台北市長蔣萬安9日再批評民進黨就是假借打詐名義操作意識形態，封鎖小紅書卻對其他更多詐騙訊息的社群平台視而不見，內政部長劉世芳表示，內政部是依據詐欺犯罪危害防制條例規定處理，打詐指揮中心將邀請Meta、Google、Line、Tiktok等4大平台法律代理人開會，並檢討外界反映的打詐成效。

蔣萬安昨表示，如果中央有心要打擊詐騙，大家一定全力支持，但現在中央封鎖小紅書，卻對其他像是臉書或Line等更多詐騙訊息的社群平台視而不見，還硬拗說這些社群有在台灣設立據點、分公司，因此可以要求改善或追蹤詐騙金流，但至今追回了多少金流？打詐成效如何？他強調，民進黨不要再雙重標準，以打詐之名行政治操作之實。

新北市長侯友宜昨也指出，打詐最重要是預防，預防最主要是從源頭開始管理起，源頭最主要有數位發展部、金管會，從源頭阻詐才能發揮最大功能。中央對阻詐源頭必須有一致性標準，也能公開來說明，在哪一種狀況若業者不願意配合阻詐，要做哪些處分，都要公開透明宣告。

劉世芳昨至基隆慶安宮宣導「台灣全民安全指引」手冊，她回應，內政部對小紅書禁用1年是依據詐欺犯罪危害防制條例規定處理，若平台業者有落地，並按照台灣法律監管，內政部就能夠找到並做進一步處理。

她指出，打詐指揮中心這兩天會邀請Meta、Google、Line、Tiktok等4大平台主要法律代理人來中心開會，並檢討外界反映的打詐成效，以回應社會大眾對於打詐的批評跟指教。