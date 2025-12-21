蔣拋在市府站「大規模演練」！ 未來擬細胞簡訊示警

台北市長蔣萬安主持維安應變小組會議時拍板，將會在捷運市府站周邊的站點，舉辦一場跨局處大規模的高強度演練。（圖／東森新聞）





北捷隨機攻擊事件造成社會恐慌，台北市接下來還有耶誕和跨年等大型活動，市長蔣萬安今（21）日主持維安應變小組會議時拍板，將會在捷運市府站周邊的站點，舉辦一場跨局處大規模的高強度演練。而未來在大小巨蛋、北流等場館，將視活動評估裝設安檢門、金屬探測器，全面強化維安。

台北田徑場跑道旁，員警全副武裝戒備，還有特勤荷槍實彈來回走動，緊盯四周，連交警也配槍執勤。北捷爆發隨機攻擊案後，首場萬人馬拉松活動，維安警力大幅升級，面對緊接而來的跨年，北市府團隊也全力備戰。

台北市長蔣萬安指示，跨局處單位本周將在市府站周邊站點，展開大規模的高強度演練。演練人員：「我手上有刀。」

模擬歹徒持刀挾持人質衝出捷運，警方隨即制伏歹徒。2026台北跨年維安規格再拉高，規劃特勤霹靂小組、保安支援勤力，防爆車、偵爆犬地毯式搜索可疑物，一旦有突發狀況，市府也有所準備。

台北市長蔣萬安：「未來發生這樣子的事件，我們會透過發送細胞簡訊，對於周邊附近的市民朋友即刻能夠得到簡訊，來提高相關的防範意識。」

防止類似悲劇重演，市府教育局也將製作文宣教材，讓民眾了解面對危機，第一時間該如何應處、如何自保，提升民眾的危機意識感。

未來民眾如果到大巨蛋、小巨蛋、北流等大型室內場館參加活動，市府研擬加裝安檢門來強化場域安全。台北市長蔣萬安：「如果評估必須，那就會裝設這樣子安檢門，包括金屬探測器等，我想將相關局處也正在跟場館這邊來協調。」

此刻市府團隊全力守住安全防線，盼市民多一分警覺，就能少一分風險。

