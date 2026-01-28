蔣拚連任再加碼！孕媽咪搭Uber享8千乘車金

台北市長蔣萬安拚連任，加碼祭出有感政策。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安拚連任，加碼祭出有感政策，未來北市的孕媽咪可以產前甚至產後，有8千元的乘車金，可以免費搭Uber！反觀綠營人選未定，民進黨立委王世堅再度被前立委高嘉瑜拱參戰北市，對此王世堅笑說，就算我答應了也沒有用啊！

台北市長蔣萬安：「三寶我已經沒有辦法抱在胸前，他昨天剛過3歲的生日，每天話不停問幾十個為什麼。」

講到三寶，整個奶爸魂上身，台北市長蔣萬安拚市政鎖定孕媽咪族群，未來北市懷孕婦女可免費搭Uber！

台北市長蔣萬安：「服務的車輛數1萬5千多台提升到3萬4千多。」

不過蔣市長祭出的福利，自己用得上嗎？三寶後是否再拚一個四寶？欸！看看市長聽到這問題時，表情說明一切！

台北市長蔣萬安vs.記者：「生四寶能用上嗎？（這要問我家的老闆）。」

老闆就是太座啦，太座安得好，才能拚四寶，不過先不用等四寶，2026這局藍營已把蔣萬安視為寶，要戰台南的龍介仙，不得了加印四萬份北市春聯，要試水溫就看萬安春聯比較夯，還是韓院長春聯比較搶手？

台北市長蔣萬安vs.記者：「（測試說你跟韓院長的人氣，誰比較旺），今馬熊讚，馬上幸福，小孩子才做選擇。」

誰跟你二選一，蔣萬安的魅力是否如同韓院長般有待觀察，但確定的2026這局，蔣萬安勢必能在南台灣扮演一定角色，反觀綠營在首都，母雞人選遲遲未定。

台北市長蔣萬安vs.記者：「高嘉瑜拱王世堅出戰你，（謝謝）。」

立委（民）王世堅：「呵呵呵呵呵，高...，高...嘉瑜，就算答應了，也沒有用啊，我跟她兩個人談一談，這樣...我就答應了，我就來選，我憑什麼。」

不管對手是誰，蔣市府備戰2026，早計畫性狂祭有感政策，從通勤族嗶手機進站，到學生生生喝鮮奶。

敬老卡點數、敬老禮金加碼，此刻的他在一個人的武林，他的武林是否有輝達執行長黃仁勳助陣？

台北市長蔣萬安：「黃仁勳明天就要來了，這次是不是行程緊迫，沒有辦法吃士林夜市小吃，一切都還沒有定，我們也可以理解，黃仁勳這次來行程非常滿。」

蔣萬安滿面笑容，此刻連任的最大敵人是自己。

