蔣拚2026連任「綠誰挑戰」？ 堅喊「不焦慮」1周後有人選

台北市長蔣萬安在2026元旦之後，似乎開始選戰模式，到偏綠的大同區辦座談，大秀台語要拉近里長的距離。反觀民進黨現在還找不到人選參戰首都市長，傳出綠營議員們很憂心，就怕沒人帶頭衝。呼聲頗高的立委王世堅，強調自己完全沒有參選意願，但會全力輔選，同時他喊話綠營不要焦慮，到時候誰拉抬誰還不知道。

台北市長蔣萬安：「每一次我來這裡，都覺得很高興，因為我現在住在大同區，現在是大同區里長的好厝邊，對啊昨天一早，我還帶我孩子去建成公園玩。我常常去大龍峒吃鹹粥，去大橋頭吃筒仔米糕，一碗海陸湯對不對。」

這正是深入敵營的最直接方式，因為2022年選戰時，大同區是蔣萬安在北市唯一輸給綠營的地區，知己知彼，百戰百勝，此時此刻要全力取勝。

台北市長蔣萬安：「離選舉還有很長一段時間，我們今天持續的在基層，跟里長以及跟所有地方的領袖見面，我們持續聽取地方的意見。」

就是這麼剛好，大同區是民進黨立委王世堅的選區，難保不是綠營突破口，總得要小心固守。只是當前民進黨內人選尚未出爐，小雞們憂心忡忡，誰來帶我衝。

立委（民）王世堅：「我完全沒有這個（參選）意願，過去議會的老同仁，或者新的要參選的議員朋友們，那我一定全力以赴去幫他們輔選。」

當不當母雞還真「母雞斗」，但不當母雞那叫從從容容，尤其這句話讓人似懂非懂。立委（民）王世堅：「誰拉抬誰還不知道，趕快在評估當中，所以應該是再過1、2個禮拜會有結論了吧。」

是真沒意願，還是只能低調許願，王世堅的高人氣，他本人怎麼可能放棄。立委（民）王世堅：「一馬當堅也非常的好，跟一馬當先都是我們當務之急，1萬2000張（春聯），很多朋友跟我要的有登錄，大概應該是夠。」

王世堅「一馬當堅」春聯，似乎全台搶著要，不過王世堅對台北市是情比金堅，就看這一馬當堅能否趁勢一馬當先。

