蔣擘劃台北成全球AI最強心臟

台北市長蔣萬安赴北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地視察。（台北市政府提供）

記者王誌成∕台北報導

輝達海外總部將落腳台北市，市長蔣萬安十七日赴北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地視察。他強調，輝達的進駐不僅對台北，對台灣更是極為關鍵的一步；之前與輝達全球不動產副總裁會面時，對方已正式遞交投資意向書，象徵全球市值最高企業對台北市的高度肯定與信任。

蔣萬安表示，這些豐碩成果是台北隊自三年前上任開始，以戰戰兢兢、毫不鬆懈的態度，每天加緊步伐推動市政所致。他細數北士科三年有成，從一一二年福國路銜接洲美快速道路引道啟用，去年區段徵收工程全數完工，到今年福星公園地下停車場啟用，以及明年福國消防分隊與福國社宅相繼落成，讓輝達得以順利進駐。

蔣萬安談到，在北士科的發展上，市府更以「生活、生態、生產」三生一體的優勢策略，為園區擘劃願景。對於居住生態產業的發展，市府創造生活、生態及生產的「三生」優勢。

在生活方面，北士科將規劃逾五百戶社宅，托育、日照、非營利幼兒園等服務，打造全齡共融的宜居地區；生態方面，結合防災及生態景觀的「超級堤防」，還有透水鋪面的生態公園，他會把北士科打造成防災、生態、淨零的生態區。

另外，市府十一月與新壽解約並取回土地，後續將透過都市計畫變更程序，將Ｔ十七、Ｔ十八兩塊基地完成合併，為輝達總部建設排除障礙。

蔣萬安強調，未來矗立於北士科的輝達海外總部不僅是一座指標性建築，更將為台北市裝上「全球ＡＩ最強的心臟」。他強調，輝達的進駐是打造台北科技廊帶的第一步，市府將以更高瞻遠矚的視角，規劃台北市整體科技產業的長遠發展，持續努力讓全體市民看見台北未來的榮耀。