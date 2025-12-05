蔣根煌出席新莊清潔隊尾牙 允諾爭取預算落實更好工作環境設備

248251205a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員蔣根煌昨（4）日晚間偕同市議員蔡健棠及多位新莊區地方人士，一同出席「新北市環保局新莊區清潔隊年終尾牙」，會中同時進行了資源回收檢討。蔣根煌帶著最誠摯的心意，親自向所有第一線清潔隊夥伴表達感謝與敬意，現場氣氛溫馨，充滿了肯定與溫暖。

蔣根煌指出，清潔隊員們的工作是城市運作中不可或缺的基石，絕非易事；從每日清晨開始收運沉重的生活垃圾、不間斷地進行街道清掃，到複雜的資源回收分類和環境消毒，每項任務都是責任繁重的體力與時間的考驗。他特別提及，面對今年氣候不穩、頻繁降雨的惡劣天候，隊員們依然風雨無阻，堅守崗位，保障了新莊區的市容環境整潔，這份專業與辛勞令人動容。

除了致上最高的敬意，蔣根煌更將重點放在開放式的交流環節中，他仔細傾聽了隊員們在第一線作業中提出的寶貴意見與困難。這些建議涵蓋了提高資源回收分類精準度所需的輔助工具、優化作業時段的配置，以及加強夜間執勤的安全反光設備等具體面向，反映了他們對工作環境改善的迫切期待。

蔣根煌承諾，隊員們所提出的所有建言都是議會必須優先關注的議題，他將持續在議會積極爭取專屬預算與資源，落實更好的工作環境與設備，給予第一線夥伴最實質的保障。他強調，感謝清潔隊員一整年的努力，而最終目標就是讓每位隊員都能夠真正「安全上工、平安回家」，這是對他們個人的尊重，也是對其家庭的承諾。

