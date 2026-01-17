蔣榮宗再度合作林志玲！竟是同天生日壽星 奇妙緣份直呼太夢幻

記者鄭尹翔／台北報導

蔣榮宗合作林志玲。（圖／ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司）

被《GQ》封為「最年輕的音樂家」的蔣榮宗（ZONG），不僅為富邦美術館 2026 年全新展覽量身打造原創音樂，近日更分享與「第一名模」林志玲多次因藝術結緣的合作經歷，兩人不只在展覽中攜手合作，甚至還是同一天生日的壽星，巧合緣分讓外界直呼太夢幻。

蔣榮宗此次為富邦美術館全新展覽，創作獻給米羅、考爾德與賈科梅蒂的原創音樂，作品於今（17 日）正式在各大數位平台上線。他也正式成為富邦美術館「年度合作音樂家」，持續在音樂與藝術跨界領域中，展現高度辨識度的創作能量。

身為華語樂壇重量級音樂人蔣三省的獨子，蔣榮宗卻不靠光環走捷徑，而是憑實力闖出自己的版圖。他自美國南加大取得電影配樂碩士後返台，隨即參與三金典禮、李安紀錄片配樂製作，更成為少數獲選的美國「葛萊美導師」。近年作品產量與質感齊發，陸續推出《台北101演奏專輯》、《宇宙大冒險》，以及多張與富邦美術館合作的展覽原創音樂專輯，被公認是台灣當代最具代表性的跨界音樂創作者之一。

談到與林志玲的合作緣起，蔣榮宗透露，兩人最初是在 2024 年富邦美術館開館典禮相識，當時他擔任展覽作曲家與開館唯一表演嘉賓。表演結束後，兩人在鋼琴旁短暫寒暄、合影留念，沒想到林志玲主動提及自己非常喜歡常玉展間的音樂，雙方也因此展開關於藝術創作的深入交流。

蔣榮宗更笑說，拉近彼此距離的關鍵，竟是一個生日巧合，「我第一句就跟她說，我們同一天生日！」讓兩人瞬間打破距離感，也為後續合作埋下契機。這段因藝術而起的緣分，也延伸至海外，蔣榮宗透露，曾與林志玲一同前往日本森美術館觀賞布爾喬亞特展，在展場中放慢腳步，邊看展、邊討論藝術家的創作意義，成為他相當難忘的回憶。

此次兩人更首度合作錄製典藏展語音導覽，蔣榮宗直言是一次全新挑戰，「有些藝術家名字真的像在唸 rap，一開始覺得很困難，但也因此學到很多聲音表演的細節。」他也形容，這次合作讓他重新認識「聲音」在展覽中的角色。

作為富邦美術館長期合作的音樂創作者，蔣榮宗至今已累積近 10 件展覽音樂作品，合作展覽橫跨梵谷、羅丹、趙無極、常玉、印象派、新宮晉等多位大師級藝術家，從開館一路合作至今，被外界譽為「富邦美術館御用音樂家」。

展望 2026 年，蔣榮宗透露，目前正同步投入多項大型計畫，包括富邦美術館多檔展覽原創音樂、台灣燈會，以及臺南國家美術館沉浸式展覽音樂創作，未來也期盼能將作品帶往美國與歐洲，持續在國際藝術舞台上拓展創作版圖。

