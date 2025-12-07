蔣榮宗告白李安「起雞皮疙瘩」 最怕在偶像面前丟臉

蔣榮宗（右）第1次見到偶像李安。ZONG MUSIC榮宗蔣音樂國際公司提供



音樂家蔣榮宗前晚（12╱6）在台北表演藝術中心參加偶像亞歷山大戴斯培（Alexandre Desplat）「從巴黎到好萊塢」音樂會，沒想到遇見李安，他透露：「導演跟我說『這次大師會親自指揮《色，戒》的配樂，我等一下要仔細聽』，聽到那句話，我起雞皮疙瘩，真的太神了！」

其實蔣榮宗與李安的緣分早在2022年就開始，當時文化總會與台視邀他擔任「總統文化獎李安導演紀錄片」的配樂家，他毫不猶豫接下這個重量級任務，短短2周就完成全部作曲、編曲、錄音與混音，「那時每天都在重溫李安導演的作品，很怕做不好會在偶像面前丟臉」。

廣告 廣告

前天與李安聊天時，蔣榮宗也鼓起勇氣提到金馬獎紅毯的音樂，「我有跟導演說，金馬獎的紅毯星光大道、上台頒獎等的行進配樂都是我寫的，他笑著點頭，感覺有默默記住，真的好開心」。

年底行程滿檔的蔣榮宗完全停不下來，他透露聖誕假期「依然在工作中度過」，目前正同時為富邦美術館製作《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》展覽音樂，也在籌備2026年台灣燈會與台南國家美術館的沉浸式展覽音樂，他笑說：「聖誕節排滿工作，但能為這些藝術與文化項目創作，我覺得很幸福。」

更多太報報導

「F3」合體周杰倫、阿信奪10榜冠軍 橫跨3大洲拍MV

町田啓太夜市挑戰臭豆腐遭圍睹 飆吉他台北限定

ALLDAY PROJECT讚台灣「美麗國家」 惹小粉紅炸鍋急道歉