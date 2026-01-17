蔣榮宗拋重磅驚喜 宣布首度與林志玲合作

音樂家蔣榮宗（左）與林志玲合影。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

音樂家蔣榮宗17日傳出重磅消息！他為富邦美術館 2026 年年度大展量身打造的原創音樂正式在各大數位平台同步發行。這次蔣榮宗挑戰自我，不僅為米羅、考爾德與賈科梅蒂等藝術巨擘創作旋律，更首度邀來「國民女神」林志玲聯手錄製典藏展語音導覽。

蔣榮宗直言這次錄音其實相當具有挑戰性，「有些藝術家的名字與作品名稱，真的以為是在唸 rap，好難唸！」但也正因如此，讓他對聲音表演與作品導覽有了全新的體驗與收穫。

談到與林志玲的相遇緣起，蔣榮宗分享，當時是在富邦美術館2024年開館典禮中，他受邀擔任展覽作曲家與開館唯一表演嘉賓。表演結束後，兩人在演奏琴旁巧遇，先是簡單打招呼、合影留念，沒想到林志玲主動提到她很喜歡常玉展間的音樂創作，兩人也因此聊起創作當下的想法與心境。蔣榮宗更笑說，自己第一時間就跟林志玲分享了一個巧合：「我跟姐姐同一天生日欸！」讓兩人瞬間零距離，相見恨晚了！

這段因藝術而起的緣分，也延伸到海外。蔣榮宗透露，曾與林志玲一同前往日本森美術館觀賞布爾喬亞特展，兩人在展場中刻意放慢腳步，一邊看展、一邊討論藝術家想要傳達的意義，讓他留下相當深刻且難忘的回憶。

