蔣榮宗朝聖Alexandre Desplat 巧遇李安超激動

音樂家蔣榮宗（ZONG）昨（6）晚在臺北表演藝術中心欣賞國際電影音樂大師Alexandre Desplat《從巴黎到好萊塢》音樂會，竟意外在現場遇見自己崇拜已久的「華人之光」李安導演。本就因Desplat為《色戒》創作的配樂而深受啟發的蔣榮宗，直呼：「第一次見到導演本人，真的超激動！」

蔣榮宗與李安的緣分早在2022年便種下，當時他接下「總統文化獎李安導演紀錄片」的配樂，僅用兩週完成全部作曲、編曲、錄音至混音。他不但重新溫習李安導演的所有電影，還跨越3大洲、4城市遠端合作，最終成果獲文化總會與台視高度肯定，也讓他在國際影視音樂領域打開更多合作大門。

蔣榮宗回憶昨日的相遇，「李安導演當晚心情極佳，還主動和我聊起最期待的段落Desplat將親自指揮《色戒》的樂章。導演說：『等一下我要仔細聽！』那一刻我整個起雞皮疙瘩，像電影情節在眼前發生。」他分享時仍難掩驚喜。

短暫聊天時，蔣榮宗也向李安分享自己為金馬獎打造紅毯、頒獎等行進配樂的工作，導演還笑著點頭，讓他忍不住表示：「感覺導演有記住，真的太開心！」不僅如此，他還碰見李安導演的兒子李淳，兩人寒暄時還聊到上次合作《歡迎光臨二代咖啡》首映會的回憶，使這場音樂會宛如現實版的「奇幻邂逅」。

年底行程滿檔的蔣榮宗仍持續不停創作，目前正同時為富邦美術館《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》展覽製作音樂，也投入2026臺灣燈會與臺南國家美術館的沉浸式展覽。他笑說，雖然聖誕節依然在工作，「但能為藝術與文化項目創作，我覺得很幸福！」