蔣榮宗為偶像李安紀錄片配樂 4年後音樂會上追星成功

橫掃國際25座音樂獎項的蔣榮宗6日晚間在台北表演藝術中心參加國際電影音樂大師亞歷山大．戴斯培（Alexandre Desplat）《從巴黎到好萊塢》音樂會，竟在偶像的演出現場，遇見「華人之光」李安導演，蔣榮宗興奮回憶：「Alexandre一直是我崇拜的大師，特別喜歡他為李安導演創作的《色戒》配樂，沒想到在大師的音樂會裡，居然會遇到導演本人，真的太驚喜！」

蔣榮宗透露，李安導演昨晚心情極佳，主動分享自己也超期待戴斯培現場親自指揮《色戒》片段。「導演跟我說：『這次大師會親自指揮《色戒》的配樂，我等一下要仔細聽！』聽到那句話我起雞皮疙瘩，真的太神了！」

緣分早在2022年開始 李淳巧遇讓氣氛更熱鬧

這段緣分其實早在2022年就悄悄開始。當年文化總會與台視邀請蔣榮宗擔任「總統文化獎李安導演紀錄片」的配樂家，蔣榮宗毫不猶豫接下這份任務，只用了短短兩週就完成全部作曲、編曲、錄音與混音，並跨越三大洲、四個城市連線合作。他表示，當時每天都在重溫李安導演的作品，「很怕做不好會在偶像面前丟臉。」該成果也替他打開更多國際合作的機會。

而昨晚，蔣榮宗除了遇到李安導演，竟同時遇到了李安的兒子李淳，讓現場氣氛更奇幻熱鬧。他笑說：「我和李淳打招呼時，還提到我們上次見面是今年合作《歡迎光臨二代咖啡》的首映會，真的很巧！」

偶像面前獻寶 年末耶誕燈會工作馬不停蹄

在與李安聊天時，蔣榮宗也鼓起勇氣提到金馬獎的音樂：「我有跟導演說，金馬獎的紅毯星光大道、上台頒獎等的行進配樂都是我寫的，他笑著點頭，感覺有默默記住，真的好開心！」

雖然年底行程滿檔，但蔣榮宗仍不斷創作，他透露聖誕假期依然在工作中度過，目前正同時為富邦美術館展覽音樂、2026台灣燈會與台南國家美術館的沉浸式展覽音樂進行籌備。他笑說：「能為這些藝術與文化項目創作，我覺得很幸福！」



