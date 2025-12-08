蔣榮宗追星巧遇李安！公開「私下對話」起雞皮疙瘩：真的太神了

記者徐珮華／台北報導

「最年輕的音樂家」蔣榮宗6日晚間在臺北表演藝術中心參加國際電影音樂大師Alexandre Desplat（亞歷山大．戴斯培）《從巴黎到好萊塢》音樂會，沒想到竟在偶像演出現場遇見李安導演，興奮直呼：「Alexandre一直是我崇拜的大師，特別喜歡他為李安導演創作的《色戒》配樂，沒想到在大師的音樂會裡，居然會遇到導演本人，真的太驚喜！」

蔣榮宗（右）巧遇李安（左）。（圖／ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

蔣榮宗透露李安當時心情極佳，主動分享自己也超期待Desplat現場親自指揮《色戒》片段，「導演跟我說：『這次大師會親自指揮《色戒》的配樂，我等一下要仔細聽！』聽到那句話我起雞皮疙瘩，真的太神了！」此外，他鼓起勇氣提到金馬獎紅毯的音樂：「我有跟導演說，金馬獎的紅毯星光大道、上台頒獎等的行進配樂都是我寫的，他笑著點頭，感覺有默默記住，真的好開心！」

蔣榮宗為金馬62打造配樂。（圖／ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

事實上，蔣榮宗與李安的緣分，早在2022年就悄悄開始。當年蔣榮宗擔任「總統文化獎李安導演紀錄片」配樂家，為此重新溫習李安所有電影，只用短短兩週就完成全部作曲、編曲、錄音與混音，並跨越三大洲、四個城市連線合作。最後成果不但獲得團隊高度肯定，也替他打開更多國際合作的機會。

蔣榮宗年底行程滿檔，耶誕假期依然在工作中度過，目前正同時為富邦美術館製作《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》展覽音樂，也在籌備2026台灣燈會與台南國家美術館的沉浸式展覽音樂，笑說：「聖誕節排滿工作，但能為這些藝術與文化項目創作，我覺得很幸福！」

