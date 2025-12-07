蔣榮宗遇偶像李安 興奮自我推銷直呼「驚喜」

李安（左）與蔣宗榮合影。（ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司提供）

「最年輕的音樂家」蔣榮宗6日晚在臺北表演藝術中心參加國際電影音樂大師 Alexandre Desplat（亞歷山大．戴斯培）「從巴黎到好萊塢」音樂會，沒想到竟在偶像的演出現場，第一次真正遇見「華人之光」李安導演本人，他把握時間自我推銷「金馬獎紅毯的音樂」是他做的，李安笑著點頭，讓他好開心。

其實蔣榮宗與李安的緣分，早在 2022 年就悄悄開始，他曾擔任「總統文化獎李安導演紀錄片」的配樂家，蔣榮宗說：「那時每天都在重溫李安導演的作品，很怕做不好會在偶像面前丟臉。」最後成果不但獲得文化總會與台視團隊高度肯定，也替他打開更多國際合作的機會。

蔣榮宗興奮說：「Alexandre 一直是我崇拜的大師，特別喜歡他為李安導演創作的《色戒》配樂，沒想到在大師的音樂會裡，居然會遇到導演本人，真的太驚喜！」

蔣榮宗表示李安導演本人心情極佳，主動分享自己也超期待 Desplat 現場親自指揮《色戒》片段，同時李安導演的兒子李淳也在旁，兩人開心打招呼、寒暄，留下難忘回憶。

