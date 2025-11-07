蔣欣「為了套進禮服」2天沒吃！狂瘦14kg血淚史曝光 崩潰痛哭：不能讓人覺得我胖
「華妃」蔣欣的減重故事，藏著許多女明星的無奈。身高171公分的她，從62.5公斤瘦到48公斤，足足少了14.5公斤，近日走紅毯美得令人驚豔，實際上她減肥減到情緒崩潰，酒後哭著對經紀人說：「我必須把禮服穿得好看，不能讓別人覺得我醜、覺得我胖。」影片曝光後令粉絲相當心疼。
蔣欣5日主動把這個影片發到微博，透露是經紀人朗若在她酒後拍下，「微醺之後朗若很心疼我，讓我好好享受美食！你們說，我吃嗎？」影片裡她哭得一蹋糊塗，坦言自己天生就是健壯體型，為了在紅毯上穿禮服好看，前兩天幾乎沒吃東西，在爸媽面前還得演出真的吃飽了的樣子，因而情緒崩潰訴苦「我好難啊」。
蔣欣的瘦身菜單堪稱「修行級」。她實行3年「16+8輕斷食」，每天只有8小時能進食，主食多為水煮菜與沙拉，被粉絲笑稱「綠化帶伙食」。遇上紅毯等重要場合，更升級成「22+2極端模式」——22小時不吃東西，只允許吃一顆樹莓當獎勵，最愛的油潑麵只能偷偷吃，還得與嚴格管控的經紀人「鬥智鬥勇」。在這種極端的減肥方式之下，雖然她的體脂率降到18.5%，但副作用也隨之浮現——蘋果肌凹陷、氣色暗淡，明顯比過去消瘦許多。
營養師提醒，這種做法恐傷害代謝、導致骨質流失，風險不容小覷。比起極端斷食，營養師建議可採「211飲食法」（2份蔬菜、1份蛋白質、1份碳水）搭配抗阻訓練，才能健康穩定瘦身。
