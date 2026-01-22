蔣正國主持專業軍官115年甲班結訓 勉勇於承擔責任

記者林睿奕／綜合報導

海軍司令蔣正國上將昨日主持「海軍軍官學校專業軍官115年甲班結訓暨授階典禮」，親自為新任官佩掛軍階，與眷屬共同見證蛻變為領導幹部的榮耀時刻。蔣司令期勉全體新任官，掛上階級即是承擔責任的開始，應勇於面對責任與壓力，成為德才兼備的稱職幹部，共同攜手捍衛海疆安全，不負國家與人民的重託；同時也向所有眷屬表達誠摯感謝，正因有家人的理解與支持，才能成為官兵堅實後盾，使其能全心投入戰訓與任務。

蔣司令致詞時表示，「國家、責任、榮譽」是中華民國國軍永恆不變的核心信念與價值，期許新任官以此為軍旅生涯的重要指引。蔣司令特別指出，新任官應持續強化「專業性」，精進本職學能，以因應多變的臺海情勢與科技挑戰。在領導統御方面，蔣司令勉勵新進幹部要用心帶領部隊，秉持同理心關懷部屬，透過良好的互動與溝通，凝聚部隊向心力。

典禮後，蔣司令約見第一名畢業生詹少尉及眷屬，肯定其優異表現，並與全體畢業生合影，歡迎這群生力軍投入海軍行列，共同守護海疆。

海軍司令蔣正國上將主持「海軍軍官學校專業軍官115年甲班結訓暨授階典禮」，勉精進本職學能。（海軍司令部提供）

海軍司令蔣正國上將主持「海軍軍官學校專業軍官115年甲班結訓暨授階典禮」，並與全體畢業生合影。（海軍司令部提供）