蔣正國主持軍務會報暨年終工作研討會 肆應未來作戰實需

記者葉軒瑜／綜合報導

海軍司令蔣正國上將日前主持「民國114年12月份軍務會報暨年終工作研討會」，會中頒發各單位團體獎金，以及表揚「訓練績優」、「訓練楷模」、「海軍學術雙月刊徵文比賽獲獎」、「愛民助民楷模」、「資通安全工作評比績優」、「高裝檢績優及後勤績優」等獲獎官兵，感謝及肯定各單位、同仁的辛勞和績優表現。

蔣司令於工作指導時提出未來工作重點，期勉大家朝著共同方向與目標前進，延續「應對中共灰色地帶襲擾」、「拒止共軍武力犯臺」、「維護海上交通線」及「鏈結整體印太軍事地緣戰略」4大核心任務，確保海軍整體戰略方向一致。其次，海軍建軍不易，具備執行期程長、建案預算高之特點，惟今天不做，明天就會後悔，除延續前任唐司令之建軍方向外，須更快速且穩健地籌獲新式武器裝備，並汰除老舊不符作戰效益之裝備，以肆應未來作戰任務需求。

此外，蔣司令強調去除形式主義，各單位應以務實、有效率的方式推動各項工作，召開會議要有效果，避免流於形式與重複作業，善用時間與人力資源，提升整體行政運作與決策效能。其中，杜絕官僚文化，不投長官所好，各級主官應秉持實事求是態度，勇於面對問題，不要粉飾太平。

接續蔣司令提到，為戰而訓，以未來的作戰方式從事訓練，對於官兵嚴格訓練及全力照顧，兩者是兼顧且不相悖。再者，重視人力資產，培育優秀人才，人力為海軍最重要的資產，各單位應致力留用與培育優秀人才，確保部隊長期穩定與永續發展。

此外，蔣司令表示，嚴防共諜滲透，中共對我滲透竊密不曾間斷，每個案件對於國家安全影響甚鉅，各級主官要非常重視，周延各項保密作為，同時保防同仁更應嚴密查察，防杜洩違密情事。其中，面對中共逐漸加大灰色地帶襲擾，肯定全體官兵的辛勞付出，尤其感謝艦艇官兵全天候的海上應對，因此，應更彈性、經濟運用偵巡兵力，有效預應威脅和襲擾，達成維護海上主權任務，避免長期消耗我人員及裝備。

最後，蔣司令強調，海軍不是屬於任何個人，而是全體官兵共同的海軍；目前所推動的各項工作，皆為海軍當前核心任務，以及重要的目標，期盼所有同仁齊心協力、共同努力，使海軍持續穩健發展，朝著一致方向前進。

海軍司令蔣正國上將主持12月份軍務會報暨年終工作研討會，於會中提出8項未來工作重點。（海軍司令部提供）