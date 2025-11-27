蔣正國接海軍司令晉升二級上將 唐華調任國防大學校長

國防部發布新任海軍司令由蔣正國中將接任，12月1日生效，同時晉升海軍二級上將。國防部



傳聞多日的海軍司令唐華的調任案，在賴清德總統核定後，終於塵埃落定，國防部今天（11/26）傍晚正式發布，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。

國防部今天傍晚發布新聞稿說明，奉總統核定，國軍上將階職務調整如次：

國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。

國防部說明，參謀本部副總長蔣正國中將係海軍官校77年班、戰院95年班，曾任海軍官校校長、後次室次長、海軍司令部參謀長、海軍艦隊指揮部指揮官等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。

國防部指出，前述調任案，均以114年12月1日生效。

