蔣正國春節慰勉基隆地區部隊 勉穩固堅實戰力

記者林睿奕／綜合報導

農曆春節將屆，海軍司令蔣正國上將昨日赴基隆地區戰備視導暨春節慰勉，肯定官兵工作辛勞，並預祝新年快樂。

蔣司令首先聽取131艦隊近期工作重點，提醒落實地區資深官室職責，協助各單位橫向協調並發揮整合功能，穩固堅實戰力；另請單位妥適完成春節活動規劃，照顧好留值官兵，使其能感受到年節氣氛。

隨後，蔣司令前往基隆後勤支援指揮部，關心後勤支援近期工作重點及人力運用規劃，強調隨著「國艦國造」政策的持續推動，後勤維保工作應在既有基礎下不斷精進，協助艦艇在安全的狀況下發揮戰力，有效達成任務。

海軍司令蔣正國上將戰備視導暨春節慰勉基隆地區部隊，勉穩固堅實戰力。（海軍司令部提供）