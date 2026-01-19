蔣正國親登艦廣播 表達關懷與感謝

記者葉軒瑜／綜合報導

海軍司令蔣正國上將日前前往負責海上偵巡任務之一級作戰艦及三級艦，親自登艦慰勉第一線官兵，向長年堅守崗位、戮力戰備的官兵表達關懷與感謝，並親赴各基地實施慰訪，同時頒發加菜金，慰勉官兵辛勞。

其中，蔣司令曾歷任3任艦長，亦長年在海上服役，深知官兵執行海上任務的辛勞，尤其值此冬季風浪強勁、海象嚴峻之際，艦上勤務更為艱鉅。蔣司令表示，沒有親身在海上服勤的人，很難體會其中的辛苦；考量官兵勤務繁重，為不影響作息，各艦慰訪行程從簡、不拘形式，並透過艦上全艦廣播方式，向全體官兵表達慰勉與感謝之意，讓無論正在作業或值更的官兵，都能即時感受到關心。

蔣司令指出，近年中共逐漸加大對我灰色地帶襲擾強度，海軍艦艇官兵一年365天、24小時不分晝夜，持續應處海上各種狀況，備極勞苦，並犧牲與親友相處的時光；惟捍衛海疆、保護人民生命財產安全，是海軍責無旁貸的責任，正因官兵無私付出，全體國人，包含官兵的家人與親友，方能安心生活、專心工作。

最後，蔣司令提醒，時序入冬、天氣漸涼，海象亦更為惡劣，請官兵務必注意身體健康與航行安全，並請各艦艦長及各級幹部落實照顧全艦官兵，並祝福各艦艦運昌隆、官兵工作順利、家庭和樂安康。

海軍司令蔣正國上將透過艦上全艦廣播方式，向全體官兵表達慰勉與感謝之意。（海軍司令部提供）