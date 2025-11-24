蔣煙燈兩任屆滿 5人躍躍欲試

彰化縣福興鄉長蔣煙燈任期將屆，下屆鄉長選舉目前傳出有5人可能投入選戰。（葉靜美攝）

民進黨籍彰化縣福興鄉長蔣煙燈即將兩任屆滿，同黨有政治素人陳巧芬、現任鄉代表黃厚綿，國民黨則有前鄉長陳文福、縣議員黃俊源有意參選，另民眾黨鄉民代表黃怡雯也被點名可能參選鄉長，若屆時藍綠白都推出人選，勢必讓選情顯得熱鬧滾滾。

陳文福曾任1屆鄉代會主席、1屆鄉長，本屆鄉長選舉中，就曾迎戰現任鄉長蔣煙燈。他說，繼續參選鄉長，主要是福興鄉這幾十年來都沒有建設與作為，他看不到福興鄉的未來；在本屆鄉長選舉，黨內人士認為對上蔣煙燈勝算不大，而沒人有意願參選，他受國民黨徵召扛起責任，選舉雖失利，但選後仍持續勤走基層，也會持續爭取代表國民黨參選。

黃俊源連任2屆縣議員，他表示，希望有機會能為地方多做些事情，因此想參選鄉長，未來將增加老人福利及對小朋友的照顧，對地方建設他已有初步的構想；由於同黨陳文福也將參選，他說，交由黨中央機制決定，但他認為自己較年輕且為現任縣議員、也是鄉黨部主委，較具有優勢可代表國民黨參選。

陳巧芬先前擔任蔣煙燈輔選團隊，現為鄉公所祕書，面對同黨黃厚綿也有意參選，她說，她一定會參選，「兄弟爬山、各自努力」，再交由黨來決定。對於未來福興鄉的建設，她表示，除沿續蔣煙燈推動的都市計畫、社區活動中心計畫等建設，也會加入自己年輕一代的理念，她舉例，她看到鄉內交通不便的一面，未來就想推動幸福巴士。

黃厚綿曾擔任過1屆里長、後選上鄉代表，地方也傳出他有意參選鄉長，但面對外界詢問，他未正式表態；鄉民代表黃怡雯為民眾黨中央黨部婦女委員會主委、彰化縣黨部鹿港區主任，她也被地方點名可能參選鄉長，但據了解，她目前仍在評估選鄉長或議員。