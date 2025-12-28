蔣盼台海 不再是呼嘯與波濤 陸學者稱 務實態度談論兩岸

台北市長蔣萬安28日前往上海參加雙城論壇，在一天內往返兩岸，圖為出發前向媒體揮手致意。（趙雙傑攝）

台北市長蔣萬安28日在雙城論壇致詞時對兩岸情勢與城市交流作出不少表態。大陸資深涉台學者認為，蔣萬安這次表達出自己對兩岸關係的看法，採取的是比較務實態度來談論兩岸的現狀，包含引用五四運動，「德先生」與「賽先生」來提到追求中國現代化的進程，這都看得到在歷史發展進程中，兩岸中國人有著共同的思考邏輯。

蔣萬安提到，希望不久將來談論起台灣海峽時，想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平，似乎委婉地對近期共軍機艦擾台進行反映。對此，大陸資深涉台學者包承柯認為，兩岸問題最主要並不是軍機艦隊繞台，最主要還是台灣內部在搞台獨，現在民進黨在台獨分裂上走的很遠，這是破壞兩岸關係的最關鍵原因。

包承柯表示，大陸軍機艦繞台出現是對台獨分裂勢力的一種反應性行為，首先要把台獨的分裂勢力挑釁制止住，兩岸的和平前景就非常的寬廣。

包承柯也正面讚揚今年雙城論壇仍舊成功舉辦的意義，讓兩岸城市機關產生交流後的管理共識，然後形成彼此的良好經驗。尤其今年正好在上海舉辦，台北市政府官員也進行多地的參訪。

但蔣萬安擔任台北市長以來，已是第二次赴上海參加雙城論壇，卻與前兩任市長不同，仍舊未與大陸國台辦主任見面。包承柯指出，現階段大家都知道兩岸關係的大背景比較緊張甚至險惡，蔣萬安最後仍能來上海數小時，在此氣氛下堅持召開雙城論壇實屬不易，覺得不需要給予過大壓力，把很多政治問題堅持按照過去指標來參照。

包承柯表示，雖然其他縣市未必有台北、上海這麼具備機制性，但還是會有一些縣市因特殊需要與大陸進行溝通，例如金門縣和福建，認為交流形式未必是模式化的，兩岸民間與城市交流也不僅停留在上海和台北的層面，還是會在其他城市有所發展。